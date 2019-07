USA | giovane papà muore in mare mentre gioca con i figli | un' onda gli ha rotto il collo

RagUSA - giovane madre investita a Cava d'Aliga : arrestato un 34enne : La città di Scicli, e l'intera provincia di Ragusa, sono ancora sconvolte per quanto accaduto ieri notte intorno alle ore 2:00, quando un'auto lanciata a folle velocità su viale della Pace, una Y10 per l'esattezza, ha travolto e ucciso Martina Aprile, una 24enne del posto. La donna lascia un figlio gravemente disabile. Poche ore dopo i carabinieri hanno tratto in arrestato C. F., 34 anni: l'uomo è stato trovato positivo a cocaina e metadone, in ...

Cava d'Aliga (RagUSA) - giovane donna travolta e uccisa mentre buttava la spazzatura : Si chiamava Martina Aprile ed aveva soltanto venticinque anni la giovane mamma travolta e uccisa da un'auto questa notte mentre si accingeva a gettare i rifiuti nel cassonetto dell'immondizia. Il violento impatto Martina aveva da poco terminato la sua giornata lavorativa e, come di consueto, si apprestava a gettare i rifiuti nel cassonetto collocato sulla strada provinciale per Sampieri, a Cava d'Aliga (frazione balneare di Scicli), in provincia ...

Travolta da auto - muore giovane donna nel ragUSAno : Una cameriera di 25 anni che aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione marinara di Scicli nel ragusano, intorno alle 2, mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri e' stata Travolta da una Y10. E' morta sul colpo: lascia un bambino di pochi mesi. Il suo collega di lavoro che era uscito dal ristorante per aiutarla a riporre i sacchi di rifiuti nei cassonetti e' ...

RagUSA : giovane mamma falciata da auto - arrestato conducente positivo a cocaina : Palermo, 15 ug. (AdnKronos) – E’ stato arrestato il conducente dell’utilitaria che la notte scorsa ha falciato a ucciso una giovane mamma a Scicli, nel Ragusano. L’uomo è risultato positivo alla cocaina. La giovane donna di 24 anni stava terminando il servizio di cameriera nel vicino ristorante L’ancora di Cava d’Aliga quando è stata travolta dall’auto. La donna intenta a gettare la spazzatura del ...

Kevin Spacey : il giovane che lo ha accUSAto di molestie ha ritirato la denuncia : William Little ha ritirato le accuse fatte a Kevin Spacey per averlo molestato la notte del 7 luglio 2016 al Club di Nuntcket: il giovane cameriere ha rinunciato alla possibilità di rifarsi dell'attore al tribunale civile. Rimane, comunque, valida l'indagine penale, ma tra poco tempo, pure essa dovrebbe essere chiusa, visto il ritiro della denuncia. Kevin Spacey è stato già colpito un anno fa da altre accuse mai arrivate in tribunale Si pensa ...

SiracUSA premia le voci e i supereroi : il Premio Accolla è giovane e fantasy - : Massimo M. Veronese Due grandi doppiatori: Tonino Accolla e Oreste Lionello La sesta edizione del riconoscimento dedicato a uno dei grandi del doppiaggio lancia sei giovani, ne premia due, ospita stelle come Angelo Maggi, Emanuela Rossi e Domitilla D’Amico. E si regala una serata dedicata alla fantascienza Non era solo la voce di Jim Carrey, Tom Hanks, Mickey Rourke, Hugh Grant. Tonino Accolla era un genio. Della voce, del ...

L’“Uomo albero” : giovane del Bangladesh chiede l’amputazione delle mani a caUSA di una rara mutazione genetica [FOTO] : Un uomo del Bangladesh, conosciuto come l’”Uomo albero” a causa di escrescenze dall’aspetto simile alla corteccia di un albero su mani e piedi, vuole l’amputazione delle mani per avere sollievo dal dolore. Abul Bajandar ha subito 25 operazioni dal 2016 per rimuovere le verruche, causate da una rara mutazione genetica, ma hanno comunque continuato a diffondersi e a diventare più grandi, ha dichiarato il 28enne. “Non posso più sopportare il ...

Avola - agguato in piena notte nel siracUSAno : ucciso a colpi di arma da fuoco un giovane : Stava rientrando a casa a notte fonda, dopo una serata trascorsa con gli amici, ma ha trovato la morte. In un agguato, nel popolare quartiere del Carmine ad Avola, ha trovato la morte Andrea Pace di 25 anni, in cerca di occupazione. Una esecuzione in piena regola, il giovane aveva appena parcheggiato lo scooter nel garage, poco distante dalla sua abitazione. Non appena il 25enne ha raggiunto la porta di casa ha trovato il suo assassino, una o ...