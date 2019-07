Union Lido Park & Resort | una vacanza green nel Golfo di Venezia

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Quella del turismo sostenibile è ormai una realtà a tutti gli effetti. Lo sanno bene all'di Cavallino, graziosa struttura turistica a una manciata di chilometri da, che con la sua variegata offerta di alloggi – dal glamping alle camere di hotel 4 stelle superior – si attesta in assoluto tra i primissimi villaggi vacanze d'Europa, con oltre 1 milione e 200 mila presenze registrate ogni anno. E che, proprio per la scrupolosa attenzione dedicata all'ambiente in ogni piega della sua proposta, si è aggiudicata ilTravel Awards, della Federazione Italiana della Stampa come Miglior Villaggio eco-sostenibile e responsabile. La località di Cavallino, già di per sé, si declina come una destinazione perfetta per gli amanti della natura. Perché questa cittadina, un tempo carissima ai Dogi di ...