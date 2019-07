Una Vita | trame | Blanca e Koval rinchiudono Ursula in manicomio

Una Vita - spoiler : Ursula rinchiusa in manicomio - Samuel rapisce il nipote Moises : La darklady principale della soap iberica “Una Vita” nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, avrà la sorte che merita. Si tratta di Ursula Dicenta, che dopo aver fatto soffrire Blanca e Diego Alday sottraendogli il figlio Moises sin dalla nascita, la pagherà a caro prezzo a causa di Samuel. Quest’ultimo dopo aver rischiato di rimanere in prigione con l’accusa di aver ucciso il padre, aiuterà la ...

Una Vita - spoiler Spagna : Felipe inizia una storia con Marcia dopo la rottura con Genoveva : Nuovo appuntamento dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra seguita da oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori in Italia. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Felipe Alvarez Hermoso deciderà di seguire il suo cuore, tanto da iniziare una storia segreta con la serva Marcia. Genoveva Salmeron, invece, organizzerà una trappola per suo marito Alfredo Bryce. Una Vita: Felipe vuole lasciare ...

Una Vita anticipazioni : URSULA finirà rinchiusa IN MANICOMIO e… : Tempi duri in arrivo per la perfida URSULA Dicenta (Montse Alcoverro): nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, la dark lady verrà infatti rinchiusa in MANICOMIO, escamotage narrativo che causerà una sua breve uscita di scena. Scopriamo insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Una Vita, news: Blanca e Diego ritrovano Moises e… Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà quando Blanca ...

Una Vita - trame Spagna : Liberto si rifugia nell'alcol dopo la partenza della moglie : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra di grande successo di Canale 5. Nelle puntate in onda in Spagna dal 22 al 26 luglio, Liberto Seler entrerà in crisi in seguito alla partenza della moglie Rosina, mentre Emilio rifiuterà di fuggire con Cinta Dominguez dal vecchio quartiere di Acacias 38. Una Vita: Rosina lascia Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda in Spagna da lunedì 22 a ...

Anticipazioni Una Vita fine luglio : Peña vuol regalare la pasticceria a Flora e Inigo : Le Anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita' svelano che, nelle prossime puntate, ci saranno dei risvolti importanti nella vita di Flora. Quest'ultima dovrà fare i conti con l'arresto e trascorrerà molti giorni in carcere dopo aver ricevuto l'accusa di omicidio nei confronti di un indiano. La donna e Inigo scopriranno la verità sul conto di Peña comprendendo che l'uomo ha mentito riguardo all'amnesia. Il finto smemorato saprà di essere ...

Una Vita - anticipazioni : Iñigo e Flora scoprono che Peña ha inscenato la sua amnesia : Iñigo e Flora - Una Vita Un inatteso colpo di scena sconvolgerà la Vita dei falsi Iñigo (Xoan Forneas) e Flora Cervera (Alejandra Lorenzo) negli episodi di Una Vita in onda nei prossimi giorni: i fratelli scopriranno infatti che il cameriere Peña (Adrian Castiñeiras) non ha mai perso la memoria, motivo per il quale ha sempre saputo di essere il vero Cervera, ossia il reale proprietario de La Deliciosa di cui loro hanno illecitamente preso ...

Una Vita Anticipazioni 23 luglio 2019 : Riera e Diego si alleano contro Ursula! : Riera vuole liberare Carmen dal ricatto di Ursula, Diego è pronto a scoprire dove la Dicenta ha nascosto Moises e riprendersi Blanca: i due si alleano...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019 : anticipazioni puntata 771 di Una VITA di martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019: Diego Alday diventa alleato di Riera: il loro scopo è quello di distruggere Ursula Dicenta… Flora vorrebbe scagionare Paquito, ma non ci riesce. La donna, comunque, scopre che a diffondere la voce del loro bacio è stato Pena… Diego consegna finalmente a Blanca il ciondolo chiama-angeli. E così si riaccende la speranza della ragazza sul fatto che suo ...

anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina lascia Acacias senza il suo Liberto Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano la partenza di Rosina. La madre di Leonor lascia Acacias! Una brutta notizia per i fan della nota soap, visto che la donna fa parte della trama sin dalla prima puntata. Le circostanze portano Rosina a prendere […]

Una Vita/ Anticipazioni - Alleanza Diego-Riera : distruggeranno Ursula per sempre? : Una Vita, Anticipazioni: Diego decide di allearsi con Riera per distruggere totalmente Ursula ed i suoi propositi maligni di controllo su tutto.

Anticipazioni Una Vita - puntate iberiche : Rosina parte e Liberto si rifugia nell'alcool : Le puntate spagnole di Una Vita in onda dal 23 al 26 luglio sono portatrici di una brutta notizia per una coppia storica della telenovela. Nonostante i tentativi disperati di Liberto di farsi perdonare dopo il tradimento con Genoveva, Rosina resterà ferma nella decisione di lasciarlo. Non riuscirà, infatti, a dimenticare l'accaduto neppure dopo avere scoperto che la vedova di Samuel aveva agito per vendetta. Tale sentimento di rabbia e gelosia ...

Una Vita Anticipazioni 22 luglio 2019 : Inigo e Flora sono nei guai e Leonor : Leonor scopre che Facundo Manrique non vuole più comprare la Deliciosa. I due fratelli Flora e Inigo sono nei guai, non possono lasciare Calle Acacias.

Una Vita - anticipazioni dal 5 all'11 agosto : Diego scopre il corpo defunto di suo padre : Una Vita, la soap iberica firmata da Aurora Guerra, continuerà a stupire i suoi telespettatori durante la settimana che va dal 5 all'11 agosto. Le anticipazioni preannunciano che Flora deciderà di sostenere Peña davanti a Leonor e Iñigo, ma suo fratello non vorrà ascoltarla. Nel frattempo arriverà ad Acacias Lucia, accompagnata da una lettera di Joaquin, lo zio di Celia, e il Cervera prenderà in considerazione la possibilità di ...