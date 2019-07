Una Vita anticipazioni | URSULA finirà rinchiusa IN MANICOMIO e…

Fonte : tvsoap

(Di lunedì 22 luglio 2019) Tempi duri in arrivo per la perfidaDicenta (Montse Alcoverro): nelle prossime puntate italiane della telenovela Una, la dark lady verrà infattiin, escamotage narrativo che causerà una sua breve uscita di scena. Scopriamo insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Una, news: Blanca e Diego ritrovano Moises e… Lesegnalano che tutto inizierà quando Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia), con l’aiuto del “doppiogiochista” Samuel (Juan Gareda), riusciranno a riabbracciare il piccolo Moises. I tre alleati, da quel momento in poi, si impegneranno per fare impazzire, la responsabile del rapimento. In primis, i fratelli Alday e Blanca faranno credere alla Dicenta Senior che Moises non sia mai esistito, nel momento in cui lei esigerà che le venga restituito, e ...

SirDistruggere : Qualcuno regali una vita sessuale a questo giornalista di Libero. - Daniele_Manca : La vita privata non esiste più Non esiste più una sfera privata sottratta ai tentacoli del potere. In compenso trib… - insopportabile : Se ti scagli quotidianamente contro chiunque perché a tuo parere non vivi una vita gratificante è forse perché dovr… -