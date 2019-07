UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019

UNA VITA anticipazioni spagnole : Rosina lascia Acacias - Liberto disperato : anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina lascia Acacias senza il suo Liberto Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano la partenza di Rosina. La madre di Leonor lascia Acacias! Una brutta notizia per i fan della nota soap, visto che la donna fa parte della trama sin dalla prima puntata. Le circostanze portano Rosina a prendere […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina lascia Acacias, Liberto disperato proviene da Gossip e ...

UNA Vita/ Anticipazioni - Alleanza Diego-Riera : distruggeranno Ursula per sempre? : Una Vita, Anticipazioni: Diego decide di allearsi con Riera per distruggere totalmente Ursula ed i suoi propositi maligni di controllo su tutto.

Anticipazioni UNA VITA - puntate iberiche : Rosina parte e Liberto si rifugia nell'alcool : Le puntate spagnole di Una Vita in onda dal 23 al 26 luglio sono portatrici di una brutta notizia per una coppia storica della telenovela. Nonostante i tentativi disperati di Liberto di farsi perdonare dopo il tradimento con Genoveva, Rosina resterà ferma nella decisione di lasciarlo. Non riuscirà, infatti, a dimenticare l'accaduto neppure dopo avere scoperto che la vedova di Samuel aveva agito per vendetta. Tale sentimento di rabbia e gelosia ...

UNA VITA Anticipazioni 22 luglio 2019 : Inigo e Flora sono nei guai e Leonor : Leonor scopre che Facundo Manrique non vuole più comprare la Deliciosa. I due fratelli Flora e Inigo sono nei guai, non possono lasciare Calle Acacias.

UNA VITA - anticipazioni dal 5 all'11 agosto : Diego scopre il corpo defunto di suo padre : Una Vita, la soap iberica firmata da Aurora Guerra, continuerà a stupire i suoi telespettatori durante la settimana che va dal 5 all'11 agosto. Le anticipazioni preannunciano che Flora deciderà di sostenere Peña davanti a Leonor e Iñigo, ma suo fratello non vorrà ascoltarla. Nel frattempo arriverà ad Acacias Lucia, accompagnata da una lettera di Joaquin, lo zio di Celia, e il Cervera prenderà in considerazione la possibilità di ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 27 luglio : Cosa accade a Una VITA nelle puntate di QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Se non le avete ancora lette, ecco le anticipazioni fino al 27 luglio 2019 e come sempre vi ricordiamo che sabato va in onda la megapuntata di due ore in prima serata su Rete 4. Il guardiano rischia il licenziamento. Leonor riesce a rintracciare Facundo Manrique, il quale però non è più interessato all’acquisto della Deliciosa. Diego si allea con Riera per distruggere ...

UNA VITA - trame iberiche : la madre di Leonor parte da sola - Genoveva innamorata di Felipe : Le avventure dello sceneggiato iberico Una Vita ambientato ad Acacias 38, continuano ad appassionare il pubblico. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete televisiva LA 1 TVE dal 22 al 26 luglio Liberto Seler, pur avendo risolto i suoi problemi con la giustizia, dovrà affrontare la partenza dell'ex moglie Rosina Rubio. La madre di Leonor se ne andrà via dal quartiere spagnolo dopo aver messo la parola fine al suo matrimonio. L’avvocato ...

UNA VITA - trame spagnole : Liberto soffre per Rosina - Felipe tra le braccia di Marcia : La popolare soap opera di origini iberiche Una Vita, scritta dall’autrice Aurora Guerra, si arricchisce sempre di colpi di scena inaspettati. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Liberto Seler continuerà a stare male per non essere riuscito a farsi perdonare dalla moglie Rosina Rubio. Il nipote di Susana non appena vedrà la sua amata in procinto di lasciare il paese, si rifugerà nell’alcool. ...

UNA VITA - trame : Flora liberata dal carcere grazie alla confessione di Pena : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, lo sceneggiato di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Pena Cervera salverà Flora Barbosa dalla Pena capitale, dopo essere stata accusata ingiustamente dell'omicidio dell'Indiano. Una Vita: Inigo smaschera Pena Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane ...

UNA VITA anticipazioni : PEÑA regalerà la pasticceria a… : L’arresto di Flora Barbosa (Aleajandra Lorenzo) darà uno scossone alle storyline di Una Vita: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete infatti che la ragazza dovrà passare un periodo in carcere con l’accusa di avere ucciso un indiano che, a sua volta, avrà tentato di sbarazzarsi di PEÑA (Adrian Castiñeiras). Facciamo dunque un passo indietro per comprendere meglio tutto quello che succederà… Una Vita, ...

UNA VITA anticipazioni prossime puntate : Blanca pronta per la vendetta : anticipazioni Una Vita: trame puntate dal 22 al 27 luglio 2019 Nelle prossime puntate di Una Vita, Diego e Samuel comunicheranno a Felipe e Celia che Moises è ancora vivo. Il più grande degli Alday si recherà anche da Blanca, mostrandole il chiama angeli del figlio. La donna rinsavirà e sarà pronta ad abbandonare l’idea di andare in convento per ritrovare il figlio e vendicarsi di Ursula. Blanca e Diego partiranno per indagare e al suo ...

UNA VITA - anticipazioni : Iñigo e Flora scoprono che Peña ha inscenato la sua amnesia : Iñigo e Flora - Una Vita Un inatteso colpo di scena sconvolgerà la Vita dei falsi Iñigo (Xoan Forneas) e Flora Cervera (Alejandra Lorenzo) negli episodi di Una Vita in onda nei prossimi giorni: i fratelli scopriranno infatti che il cameriere Peña (Adrian Castiñeiras) non ha mai perso la memoria, motivo per il quale ha sempre saputo di essere il vero Cervera, ossia il reale proprietario de La Deliciosa di cui loro hanno illecitamente preso ...

