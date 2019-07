Un posto al sole | anticipazioni al 26 luglio | Diego rischia di compromettere la sua vita

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5302 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 23 luglio 2019: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) è in procinto di passare l’ultima giornata insieme a Denis (Corrado Tedeschi) prima di rientrare a Napoli. La sintonia tra Marina (Nina Soldano) e Arturo (Massimiliano Iacolucci) aumenta e così i due vivono ore di grande complicità, ma la salute del padre della Giordano potrebbe improvvisamente peggiorare… Sempre più in ansia ...

Un posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2019 : Vittorio indeciso tra Anita e Alex : Vittorio è sempre più confuso e non sa se scegliere la passione o l'amore. Raffaele teme per Diego, ormai alla deriva.

Un posto al sole - trame dal 29 luglio al 2 agosto : Marina determinata ad aiutare suo padre : Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio alla vicenda del padre di Marina Giordano. Le trame relative alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto rivelano che l'imprenditrice nonostante le cattive notizie dategli dall'avvocato Leone, sarà sempre più determinata ad aiutare il genitore. Intanto, Vittorio dopo aver tradito Alex con Anita sarà preso dai sensi di colpa mentre il colonnello Manlio Picardi verrà finalmente processato ...

Anticipazioni Un posto al sole al 2 agosto : Mia pronta a trasferirsi alla Terrazza : Era largamente ipotizzabile che il personaggio di Mia Parisi ottenesse sempre maggiore spazio all'interno della soap, del resto Ludovica Nasti è stata scelta per rappresentare Un posto al sole alla cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai assieme ad Ilenia Lazzarin (Viola) e Maurizio Aiello (Aberto Palladini). Questo è un chiaro segno di quanto gli autori credano in questa ragazza, che sarà quindi ampiamente presente anche nella stagione ...

Un posto al sole - trame nuove puntate : la rivelazione di Serena : Anticipazioni Un posto al sole dal 22 al 26 luglio: Raffaele è preoccupato per Diego Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, continua ad appassionare i telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 luglio annunciano diversi colpi di scena. Da quando ha portato il misterioso senzatetto a casa sua, Marina ha cercato in tutti i modi di instaurare un dialogo con lui. La Giordano ha scoperto che ...

Un posto al sole - spoiler 22-23 luglio : Marina e il padre vivono un momento di sintonia : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai tre 'Un posto al sole'. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda lunedì 22 luglio svelano che non ritornerà la quiete all'interno della famiglia Giordano e Raffaele capirà che il figlio nasconde qualche segreto. Il portiere di palazzo Palladini si dirà sicuro del fatto che il primogenito sia caduto nello sconforto e non riesca a risolvere la situazione drammatica. Il giovane uomo ...

Anticipazioni Un posto al sole : il personaggio di Teresa uscirà dalla soap : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare del personaggio di Teresina, anche se è doveroso chiarire che la sua presenza all'interno della soap sarà solo off screen; questo vuol dire che sarà citata e non presente fisicamente sullo schermo. A distanza esatta di un anno dalla sua ultima apparizione nella soap, e a sei mesi dall'episodio in cui veniva spiegato, in modo abbastanza sbrigativo, che Teresa aveva deciso di stare a ...

Un posto al sole - torna Elena. L’attrice : “Non so cosa le succederà” : Anticipazioni Un posto al sole, Valentina Pace parla di Elena Giordano: “Dopo tutti i guai…” Si è raccontata a cuore aperto con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Valentina Pace, l’attrice che in Un posto al sole interpreta Elena. E proprio sul ritorno del suo personaggio, nella soap assente da tempo, per via del suo allontanamento dovuto alla maternità, Valentina ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 29 luglio al 2 agosto : al via il processo Picardi : La programmazione di Un posto al sole proseguirà puntualmente a inizio agosto con interessanti puntate che verranno trasmesse su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45 circa. Nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 2 agosto prenderà ufficialmente il via il processo contro Manlio Picardi, il padre di Susanna accusato di violenza domestica contro la moglie. E tale avvenimento scatenerà inevitabilmente delle forti emozioni nella ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 22 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5301 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 22 luglio 2019: Il perdurare della depressione di Diego (Francesco Vitiello) getta Raffaele (Patrizio Rispo) nella disperazione… Vittorio (Amato D’Auria) è sempre diviso a metà tra ciò che istintivamente sente per Anita (Ludovica Bizzaglia) e quello che invece prova per la sua ragazza Alex (Maria Maurigi)… La lunga assenza da Napoli di Teresa (Carmen Scivittaro) fa ...

Un posto al sole : Elena torna sul set e Valentina Pace pensa al matrimonio : Un posto al sole: Valentina Pace quando torna sul set? Un posto al sole. Valentina Pace, intervistata dalla rivista settimanale Nuovo, torna a parlare del suo ritorno sul set di Un posto al sole. Come ogni appassionato della soap ben ricorderà, Elena Giordano, il personaggio interpretato dall’attrice, si trova a Londra per motivi personali. Valerio […] L'articolo Un posto al sole: Elena torna sul set e Valentina Pace pensa al ...

Un posto al sole - la rivelazione di Serena : anticipazioni trame dal 22 al 26 luglio : Niente vacanze estive per Un posto al sole, la storica soap opera targata Rai. Nel susseguirsi delle varie stagioni abbiamo visto diversi protagonisti che poi sarebbero diventati artisti molto noti su scala nazionale, come Serena Rossi o Serena Autieri. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (QUI il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole ...

Un posto al sole spoiler estivi : Ilenia Lazzarin torna nel cast : Un posto al sole andrà praticamente in onda per tutta l'estate, poiché ci sarà solo una brevissima pausa tra il 12 e il 23 agosto che sancirà ufficialmente la chiusura della stagione attuale e l'inizio della nuova. Nei prossimi episodi estivi non mancheranno sorprese e novità. A breve si vedrà il ritorno di Adele, che sarà impegnata con il processo a carico del marito, inoltre entrerà nel cast, come un ciclone, un nuovo personaggio: Rosaria, la ...