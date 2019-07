Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) È Joe Maxey, 68 anni, exdi Cedar Hill nel, a vincere l’ultima edizione del concorso deidi Ernesta Key West, Florida, dove lo scrittore visse e lavorò negli anni ’30.“Amo le sue opere e condivido le sue passioni per i mojitos e le donne”, ha commentato il neo vincitore. Maxey si è imposto su ben 141 partecipanti, tutti con la barba bianca e con un look sportivo (il maglione pesante era il più gettonato) simile a quello usato dal premio Nobel per la letteratura nei suoi ultimi anni di vita.È stato selezionato da una giuria composta da ex vincitori della competizione, tra cui l’ultimo, Michael Groover, marito della celebrity Paula Deen. Teatro del concorso il leggendario Sloppy Joè s bar, frequentato abitualmente da. Qui idello scrittore sono saliti sul palco a ...

diegocurcio1 : RT @HuffPostItalia: Un ex banchiere del Tennessee ha vinto la gara di miglior sosia di Hemingway - HuffPostItalia : Un ex banchiere del Tennessee ha vinto la gara di miglior sosia di Hemingway - KwisatzHaderac0 : RT @GiuseppePalma78: Nel tempo del #neoliberismo, non c'è più alcuna differenza tra un sindacalista e un banchiere. Hanno ormai gli stessi… -