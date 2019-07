Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019)fuori dalle graduatorie a esaurimento. Questa l'parola delle sezioni unite civili della Cassazione, che, con un'ordinanza depositata oggi, hanno dichiarato inammissibile ilpresentato da 27 persone, tutte in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. Per la Suprema Corte, infatti, è legittima la decisione presa nel dicembre 2017 dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva respinto i ricorsi contro il decreto con cui il ministero dell'Istruzione, nel 2014, aveva aggiornato tali graduatorie senza prevedere la possibilità per questidiinseriti. I giudici del 'Palazzaccio', con la loro sentenza, non hanno infatti ravvisato alcun "eccesso di potere giurisdizionale" da parte delle toghe amministrative, come invece lamentato dai ricorrenti. "Non è ravvisabile - si legge nell'ordinanza ...

Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Ultima bocciatura per il ricorso dei diplomati magistrali che volevano essere assunti a scuola - Agenzia_Italia : Ultima bocciatura per il ricorso dei diplomati magistrali che volevano essere assunti a scuola - Uolter11 : @GFI65 @Fraboys69 Ho l'impressione che sia tu a non capirci nulla di bilanci... l'ultima, clamorosa, è quella che h… -