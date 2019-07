Ufficiale la data di uscita del nuovo album dei Blink 182 | l’annuncio durante uno show

La Strada di Casa 2 ha già una data Ufficiale? I primi dettagli sulla programmazione : I fan non riescono più a stare nella pelle. Hanno sperato tanto di rivedere Alessio Boni nei panni di Fausto e finalmente La Strada di Casa 2 è realtà. Dopo il successo della prima stagione, a distanza di quasi due anni dal debutto, i nuovi episodi della fiction Rai torneranno in onda molto presto. Secondo le ultime novità sulla programmazione della rete ammiraglia Mediaset sembra che toccherà proprio a La Strada di Casa 2 darà il via, tra le ...

Mindhunter 2 ha finalmente una data Ufficiale : David Fincher ha annunciato il ritorno della serie su Netflix : Se siete ancora alle prese con i rompicapo della prima stagione sappiate che il tempo sta per scadere: David Fincher ha annunciato che Mindhunters 2 tornerà presto rivelando la data ufficiale di messa in onda su Netflix. Già nei giorni scorsi si è parlato di un lancio estivo per i nuovi episodi ma ora è David Fincher che finalmente ha regalato ai fan della serie una data ufficiale in un podcast radiofonico: Jonathan Groff e Holt McCallany ...

PS4 accoglie EA Access con FIFA 20 - svelata la data di uscita Ufficiale dell’abbonamento : Già disponibile da tempo su PC e Xbox One, EA Access è pronto a fare il suo debutto anche sui lidi Sony, andando ad animare le giocate di tutti i possessori di una PlayStation 4. Dopo aver annunciato l'arrivo del servizio in abbonamento sulla console nipponica, il colosso Electronic Arts ne ha infatti annunciato pochi minuti fa la data di uscita ufficiale. Il giorno da cerchiare a più tinte di rosso sui vostri calendari è quello del 24 luglio ...

Ufficiale la data dei Rammstein a Torino nel 2020 - info e biglietti : Dopo aver scoperto dell'arrivo dei Rammstein a Torino nel 2020 da una semplice gif animata comparsa sui canali social della band, oggi possiamo dire di avere la data Ufficiale: la band di Till Lindemann arriverà in Italia il 13 luglio 2020 con un'unica data presso lo Stadio Olimpico "Grande Torino", una previsione che la stampa aveva già avanzato, considerata la stagione in cui le gare calcistiche sono sospese. L'ultimo sbarco degli eroi ...

Amazon Prime Day 2019 : data Ufficiale - offerte e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon è una sorta di Black Friday, ma dura più tempo ed è riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. E se non hai Amazon Prime, puoi comunque partecipare al Prime Day attivando il mese di prova gratuito.-- --

American Horror Story 1984 ha una data Ufficiale : i primi dettagli riguardano solo la messa in onda? : Siamo tutti con gli occhi e le orecchie ben puntate verso gli Usa in attesa di annunci ufficiali e novità in vista del prossimo Comic-Con di San Diego vera fucina di rivelazioni importanti anche quando si parla di American Horror Story 1984. Questo è il titolo previsto per questa nuovo capitolo della serie firmata da Ryan Murphy che questa volta regalerà al pubblico un vero e proprio omaggio al cinema Horror di quegli anni. Ad annunciare le ...

Scream 3 ha finalmente una data Ufficiale : l’ultimo capitolo della saga presto in onda : Chi si ricorda di Scream 3? Sicuramente i patiti delle serie tv e del genere sì e proprio per loro è arrivato il momento del ripasso prima del gran finale. Il capitolo che chiuderà la trilogia horror ha finalmente una data di uscita e dopo cancellazioni, slittamenti e salvataggi, è arrivato il momento di capire come si concluderà la serie. Proprio nelle ultime ore ricche di annunci è arrivato anche quello relativo alla data di messa in onda ...

Mondiali di calcio femminile – Hublot orologio Ufficiale della rassegna iridata : Hublot, orologio ufficiale del FIFA Women’s World Cup France 2019TM Dal 7 giugno al 7 luglio, la Francia ospita un mese di gare: 52 incontri, 24 squadre che si affronteranno in 9 stadi distribuiti in tutto il paese. Un anno dopo la vittoria dei Bleus, il calcio seduce sempre più spettatrici e l’8a edizione del FIFA Women’s World CupTM è destinata a reclutare numerosi nuovi supporter. Un evento che si deciderà con le semifinali del 2 ...

La data d’uscita del nuovo album di Liam Gallagher è Ufficiale : l’annuncio con il video di Shockwave : Il nuovo album di Liam Gallagher sta per arrivare. Il disco ha ora una sua data d'uscita ufficiale, che è fissata nel 20 settembre. Why Me? Why Not sarà quindi l'erede naturale di As you Are, che il minore dei Gallagher ha rilasciato nel 2017, con Shockwave già rilasciato come primo singolo di lancio con un video ufficiale che ha rilasciato proprio in occasione dell'annuncio della data ufficiale del nuovo album. L'annuncio del suo ...

Disponibile la data Ufficiale per testare EMUI 9 su Huawei P Smart TIM in Italia : Stiamo per vivere settimane davvero molto intense sul fronte del cosiddetto Huawei P Smart. Di recente abbiamo osservato che la versione standard dello Smartphone abbia iniziato a ricevere l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, ma è chiaro che in tanti si stiano chiedendo quale sarà il futuro per i modelli brandizzati. In primis quello marchiato TIM, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia e pronto a fare uno step cruciale nel ...

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati : «È Ufficiale - lei è andata via con le valigie» : Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. È ufficiale, è finita la storia d'amore della coppia considerata la più bella di Hollywood. Secondo quanto riporta People...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio Ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale – Liverpool-Napoli amichevole internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli, prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

Ecco la data Ufficiale della Xiaomi Mi Band 4 : presentazione fissata : Eravamo tutti curiosi di sapere quando la Xiaomi Mi Band 4 sarebbe stata presentata: finalmente abbiamo una data da fornirvi, quella del prossimo 11 giugno, come annunciato da un post pubblicato su Weibo dall'account ufficiale del produttore cinese. L'immagine teaser che accompagna la comunicazione mostra in bella vista la sagoma della nuova smartBand, che vediamo caratterizzata da un display a colori (in fondo sono settimane che ne parliamo, ...