UFC 240 | Holloway vs Edgar ad Edmonton | domenica 28 luglio su DAZN

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Torna anche in questo fine settimana il consueto appuntamento con le arti marziali miste targato Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione più prestigiosa a livello mondiale. La sera di sabato 27(le prime ore di28 in Italia) al Rogers Palace di(Alberta, Canada) andrà infatti in scena l'evento UFC 240. L'incontro principale della serata è la sfida valevole per il titolo dei pesi piuma tra il campione Maxe il veterano Frankie. Poco prima del main event da segnalare il rientro di Cris Cyborg, ex campionessa dei pesi piuma femminili, reduce dalla pesante sconfitta con conseguente perdita del titolo contro la brasiliana Amanda Nunes. Il main-event:torna nella 'sua' categoria Solo pochi mesi fa il 27enne hawaiiano ha tentato l'assalto al titolo interim dei leggeri, sfidando Dustin Poirier ad UFC 236. In quell'occasione Max...

BluElettronico : @alexdandi Meglio questa card che ufc 240 di sicuro.. - UFCLiveItalia : @ermurenz @CTaylor_96 @ImShannonTho Io ricordo qualcuno che diceva Ortega vs Zabit a UFC 240. Sto ancora aspettando. -