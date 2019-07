Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019), 22 lug. (AdnKronos) - Oggi si riunito per la prima volta ae in Italia lo, il comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (Ccefp), costituito dal danese Niels Thygesen, che ricopre il ruolo di presidente, l’olandese Roel Beetsma, la francese Sandrine Duc

fattoquotidiano : Fondi russi alla Lega, l’avvocato: “Ero alla riunione all’Hotel Metropol di Mosca”. Sarà convocato dalla procura di… - TV7Benevento : Ue: a Milano riunione dello European Fiscal Board... - Sandro__Milano : @matteosalvinimi Non vedo perché perdere tempo: gli italiani non vogliono avere a che fare con un'immigrazione fuor… -