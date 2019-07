U&D | Nuovo Amore per Giulia Cavaglia!

Fonte : gossipnews.tv

(Di lunedì 22 luglio 2019) Novità in vista perCavaglia: la tronista torinese dopo aver rotto improvvisamente con Manuel Galiano, sua scelta a Uomini e Donne, forse non è più single. Scopriamo di più!Cavaglia è diinnamorata? Per qualche giorno l’ex tronista di Uomini e Donne era sparita dal radar del gossip nonostante le voci di un presunto riavvicinamento con Manuel Galiano, sua scelta nel popolare Dating Show di Maria. Ora però la ragazza torinese torna a far parlare di sé perché c’è il sospetto che non sia più single. Il fortunato si chiama Pietro, è torinese come lei e in base agli ultimi rumors i due starebbero passando molto tempo insieme. Ma riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di capire meglio. Chiusa la sua esperienza come tronista di Uomini e Donne con la puntata della scelta,Cavaglia era uscita insieme a Manuel Galiano. Una coppia che sembrava poter funzionare, ...

