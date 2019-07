Ucraina | il partito del presidente vince le elezioni e può consolidare il potere

Fonte : laragnatelanews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Gli exit poll inindicano che ildel comico, diventato, Volodymyr Zelensky, ha vinto lee potrà quindi rafforzare la sua coalizione solo pochi mesi dopo essere salito al. IlServant of the People di Zelensky dovrebbe raccogliere circa il 41% dei voti e ottenere la maggioranza in parlamento, ma non avrà abbastanza posti per governare senza alleati, secondo i sondaggi pubblicati domenica. La piattaforma di opposizione filo-russa sembrava essere al secondo posto, con circa il 12 per cento. Ildell’exPetro Poroshenko, che Zelensky ha ritirato in aprile, è arrivato terzo, secondo i sondaggi citati da Reuters. Prima della sua elezione, Zelensky, 41 anni, era noto per il suo ritratto televisivo a fumetti di un insegnante di scuola che diventa. Tuttavia, la sua transizione dalfittizio al ...

