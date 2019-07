“Tutto di fuori” Elisabetta Gregoraci | incidente hot | gli scatti ‘presi’ al mare

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) Oramai non stanno più insieme da più di un anno, ovvero da quando hanno ufficializzato la loro separazione, eppuree Flavio Briatore non rinunciano a trascorrere diversi momenti, o addirittura giornate, insieme al loro amato figlio Nathan Falco. Non è la prima volta che gli ex coniugi stanno fianco a fianco per amore del piccolo, e il relax a bordo dello yacht in Costa Azzurra testimoniato dal settimanale Oggi nel numero in edicola non sarà l’ultima. L’atmosfera tra Briatore e la, che in queste settimane è impegnata su Italia 1 nella conduzione della manifestazione musicale Battiti Live, è decisamente distesa: “chiacchiere al sole, la seduta di avvistamento pesci a poppa con Nathan, la confidenza di ogni gesto” come scrive la testata. D’altronde li avevamo già visti insieme in altre occasioni come il compleanno di Nathan Falco, che resta sempre il centro ...

