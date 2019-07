“Tutto cambiato” Rocío Muñoz Morales lo dice apertamente così | senza filtri

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) Come succede a tante donne, anche la vita di Rocioè cambiata dopo la nascita delle figlie. L’attrice e ballerina spagnola è madre di Luna, tre anni e mezzo, e Alma, sette mesi, nate dal rapporto con Raoul Bova. In seguito all’arrivo delle bambine – che restano la gioia più grande di Rocio – l’ex valletta del Festival di Sanremo 2014 ha cambiato le proprie abitudini. Dall’appuntamento settimanale col parrucchiere all’amore per le borse e lo shopping: tante vecchie abitudini sono diventate superflue per lada quando ha messo su famiglia con il collega italiano. “Di recente ho tagliato i capelli. Non pensavo a un caschetto, una pettinatura che ho sempre avuto in antipatia. Quando ero bambina la mamma mi obbligava a portarla, per praticità. E a me sembrava una cuffietta che detestavo. Invece ho scoperto che è un taglio comodissimo, soprattutto per me visto che non vado ...

__Dallassmile : RT @risplendere: Aspetta qui per un minuto E stringi le mie mani fino all'infinito Che se ti guardo io non ci credo Che da domani sarà t… - risplendere : Aspetta qui per un minuto E stringi le mie mani fino all'infinito Che se ti guardo io non ci credo Che da domani… - LukeYellow46 : RT @AceccKramer: Quindi De Boer, poi Sabatini e infine Spalletti avevano capito male Adesso è tutto cambiato(cit) ma pare che pure Marotta… -