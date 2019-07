Tutte le novità sui prossimi film Marvel

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) (foto: Getty Images) In un seguitissimo e molto atteso panel, lo scorso sabato al Comic-Con di San DiegoStudios ha rivelato quali sono ititoli in cantiere relativi al franchise tratto dai fumetti per quanto riguarda la cosiddetta Fase 4. Dopo che Avengers: Endgame (il quale nel weekend ha superato Avatar comepiù visto al mondo) e Spider-Man: Far From Home, che hanno chiuso un’era importante per ilCinematic Universe, sono stati dunque definiti iprogetti cinematografici ma anche quelli che riguarderanno la piattaforma streaming Disney+, che contemplerà delle miniserie che si salderanno in modo importante alle pellicole sul grande schermo. Dopo Black Widow che arriverà al cinema con Scarlet Johansson nel maggio 2020, toccherà a novembre 2020 all’ambizioso progetto di Eternals,diretto da Chloé Zhao basato sulla serie a fumetti di ...

