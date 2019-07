Trentino | l’orso fuggitivo M49 è scappato ancora Nuova ordinanza del presidente Fugatti

Il caso dell’orso M49 - presidente Trentino : “Fa troppi danni - verrà catturato”. Il ministro Costa : “L’ordine non è valido” : Un orso bruno di tre anni, chiamato M49, sta causando diversi danni in Trentino. Motivo per cui il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha ordinato la sua cattura, scatenando le proteste di diverse associazioni animaliste. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha risposto al presidente Fugatti che l’ordine di cattura non è valido: “non può farlo”, in quanto è necessaria una valutazione ...