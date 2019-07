Treni | traffico fermo tra Roma e Firenze A fuoco una cabina elettrica | disagi e

Fonte : corriere

(Di lunedì 22 luglio 2019) Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano eCampo di Marte per circa due ore: ritardi fino a 180 minuti. Aunadell’Alta velocità: «Atto doloso»

askanews_ita : Treni nel caos, ritardi tra Roma e Firenze per un incendio doloso: traffico fortemente rallentato - alcinx : RT @repubblica: Treni, traffico tilt dal nord al sud. Ritardi fino a 180 minuti [news aggiornata alle 08:48] - fisco24_info : Treni in tilt, fortissimi ritardi per principio di incendio in una cabina a Firenze: Traffico ferroviario ancora fo… -