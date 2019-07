Treni sospesi tra Roma e Firenze Incendiata cabina elettrica | Fs | «Atto doloso» Ritardi

Sospesi Treni Roma-Firenze - causa incendio forse doloso : Sospesi treni Roma-Firenze , causa incendio forse doloso Sul posto le autorità per indagare sulla natura del rogo a Rovezzano. In corso la riprogrammazione delle partenze tra le due città Parole chiave:

Demolizione Ponte Morandi : strade chiuse - Treni sospesi. Ecco come muoversi a Genova : La Demolizione di ciò che rimaneva del Ponte Morandi di Genova ha provocato non pochi disagi in città: interi quartieri sono stati evacuati, le strade chiuse e alcuni servizi di trasporto pubblico cancellati. Predisposti tre infopoint e un numero verde da contattare in caso di necessità.Continua a leggere