Treni | Italia spaccata | circolazione sospesa tra Roma e Firenze Incendiata cabina

Sciopero 24 luglio : Trenitalia cancella diversi Treni - previsti disagi per i passeggeri : Poteva essere un mercoledì di mezza estate come tanti altri il 24 luglio 2019 ed invece non sarà così. Almeno per quanto riguarda i viaggiatori di trenitalia che vedranno cancellati diversi treni a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal personale dell'intero Gruppo FS (eccezione fatta per il personale Trenord Regione Lombardia, Personale RFI SpA - direzione circolazione area Napoli). L'agitazione avrà rilevanza nazionale e durerà dalle ore ...

Due euro per la scelta del posto - Trenitalia ribatte : "È gratuita per pendolari e clienti fedeli" : Il Codacons aveva annunciato di voler presentare un esposto all’Antitrust e al presidente dell’Autorità dei trasporti...

Perché da oggi molti biglietti Trenitalia costano due euro in più : Da oggi, 13 luglio 2019, sui treni di Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tutte le classi, scegliere...

Tav - via libera ai bandi per gli appalti sul versante italiano Salvini a M5S : «Tav leggera? Amo i Treni che corrono» : Il vicepremier replica alla proposta avanzata nei giorni scorsi dai 5 Stelle e aggiunge: «C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita». E intanto Telt dà il via libera al bando per il versante italiano

Trenitalia un treno ogni 12 secondi per mare - montagna e città d'arte : Un treno di Trenitalia in partenza ogni 12 secondi. E' la ricca offerta commerciale a disposizione di chi viaggia per lavoro e studio..