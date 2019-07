Treni | circolazione a lungo sospesa tra Roma e Firenze | ritardi fino a 3 ore sulla

Treni - Italia spaccata : circolazione sospesa tra Roma e Firenze. Incendiata cabina elettrica - Rfi : «Atto doloso». Ritardi fino a tre ore : Dalle 5.10 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità...

Treni - Italia spaccata : circolazione sospesa tra Roma e Firenze. Incendiata cabina elettrica - forse doloso. Ritardi fino a tre ore : Dalle 5.10 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità...

Ferrovie - accertamenti giudiziari : sospesa la circolazione dei Treni tra Roma e Firenze : Ritardi, cancellazioni e confusione: dalle 5 e 40 di questa mattina è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell’Autorità giudiziari a, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città. A darne notizia è la stessa RFI. “E’ in corso – prosegue la nota – la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul ...

Treni - Italia spaccata : circolazione sospesa tra Roma e Firenze. Incendiata cabina elettrica - forse doloso : Dalle 5.10 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità...

Circolazione dei Treni ferma fra Roma e Firenze a causa di accertamenti dell'Autorità Giudiziaria : Dalle 5,40 treni bloccati. Ne dà notizia RFI: «E' in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario»

Treni - circolazione sospesa tra Roma e Firenze : pesanti ritardi sulla Milano-Napoli : Dalle 5.40 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità...

Incendi : ripresa circolazione Treni su linea Messina-Siracusa : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - E' tornata alla normalità da mezzogiorno la circolazione ferroviaria fra Priolo e Targia e fra Agnone e Brucoli, sulla linea Messina-Siracusa . Il transito dei treni era stato sospeso alle 12 di ieri a causa di un Incendi o divampato in prossimità dei binari e che ha dan

Il blackout che lo scorso mese fermò la circolazione dei Treni in un’isola del Giappone fu causato da una lumaca : Il blackout che lo scorso mese causò problemi alla circolazione dei treni sull’isola di Kyushu, in Giappone , fu causato da una lumaca . I funzionari del servizio ferroviario Giappone se, ha scritto BBC, hanno detto che l’interruzione fu provocata a una lumaca

Maltempo - Rfi : “Ripresa la circolazione dei Treni della linea Lecco-Tirano” : E’ ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocita’ fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete ...