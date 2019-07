Treni cancellati e ritardi | Alta Velocità nel caos Cabina a fuoco | anarchici

Treni in tilt - in ritardo e cancellati il 22 luglio : motivi - avvisi e rimborso Trenitalia e Italo : Treni in tilt, è proprio il caso di dirlo. In fortissimo ritardo o addirittura cancellati in questa mattinata del 22 luglio. Attualmente l'Italia è spezzata in due, all'altezza di snodi strategici tra la toscana e l'Emilia Romagna e la situazione potrebbe non tornare alla normalità nel brevissimo periodo. Ad essere colpito dalle forti anomalie odierne è il traffico ferroviario Alta Velocità e regionale all'altezza del nel nodo di Firenze. ...