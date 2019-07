Tre ore di ritardo in media per l' Altà Velocità di Trenitalia e Italo

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) Una giornata difficile per chi oggi ha scelto di muoversi in treno. Dalle 5.40 di questa mattina la rete ferroviaria ha subito fortissimi rallentamenti a causa di un incendio doloso agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni. In particolare si parla di tre roghi in una cabina elettrica dell'altae in due 'pozzetti' nella zona della stazione di Rovezzano, in Toscana. Nell'arco della mattinata sono stati cancellati 42 treni, linea alta, appartenenti a entrambe le principali aziende che operano in Italia:(30) e(12). Il tilt ha coinvolto anche il traffico regionale con ritardi e cancellazioni per 39 treni. Ritardi fino a 4 ore I ritardi hanno riguardato soprattutto i convogli in partenza dalle principali stazioni del sud. Verso il nord-ovest, con fermate finali Milano Centrale o Torino Porta Nuova, i ...

