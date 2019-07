Trattativa Stato-mafia | ex ministro Mannino assolto anche in appello

Trattativa Stato-Mafia - la Corte d’Appello di Palermo ammette a deporre Silvio Berlusconi. Con lui il 3 ottobre anche Di Pietro : La Corte d’Appello di Palermo, che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, ha ammesso la richiesta dei legali dell’imputato Marcello Dell’Utri, di citare a deporre l’ex premier Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la Corte d’assise d’Appello di Palermo dopo una lunga camera di consiglio. La Corte presieduta da Angelo Pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l’esame dell’ex senatore ed ex pm di Mani Pulite ...

L’assoluzione di Calogero Mannino in uno dei processi sulla Trattativa Stato-mafia è stata confermata in appello : La Corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex ministro della Democrazia Cristiana Calogero Mannino in uno dei processi sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Mannino era imputato per il reato di “violenza o minaccia a un corpo politico” previsto dall’articolo 338 del codice

Massimo Ciancimino sta male : scarcerato il teste chiave della "Trattativa Stato mafia" : Ciancimino, colpito mesi fa da un ictus cerebrale, si trova in un appartamento lontano dalla Sicilia. "Le sue condizioni...

“La Trattativa” - in prima serata su Rai2 il film di Sabina Guzzanti sui presunti rapporti tra Stato e mafia : l’anteprima : Una serata-evento condotta da Andrea Montanari che introduce il film La Trattativa di Sabina Guzzanti e modera il dibattito a seguire questa sera alle 21.20 su Rai2. Saranno presenti in studio Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe Sottile de Il Foglio, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e in collegamento Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Gli avvocati di Marcello Dell’Utri e del prefetto Mario ...