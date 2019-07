Trattativa Stato-mafia | assolto l' ex ministro Calogero Mannino

Trattativa Stato-mafia - l’ex ministro Mannino assolto anche in appello. Pg chiedeva 9 anni : Confermando la sentenza di primo grado, la prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha assolto l’ex ministro Dc Calogero Mannino dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato. Era imputato nel processo stralcio sulla Trattativa Stato-mafia, avendo scelto il rito abbreviato. L’accusa ne aveva chiesto la condanna a 9 anni. “La sentenza proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni”, commenta ...

Trattativa Stato-Mafia - assolto l’ex ministro Mannino : “Emozionato e soddisfatto” : È stato assolto in Appello l'ex ministro Dc Calogero Mannino, accusato di aver dato il via ai contatti per la Trattativa Stato-Mafia. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo hanno così confermato la sentenza in primo grado, nonostante l'accusa avesse chiesto per lui 9 anni di reclusione: "Sono emozionato e soddisfatto".Continua a leggere

Massimo Ciancimino sta male : scarcerato il teste chiave della "Trattativa Stato mafia" : Ciancimino, colpito mesi fa da un ictus cerebrale, si trova in un appartamento lontano dalla Sicilia. "Le sue condizioni...

MILAN - CESSIONE AL FONDO QATAR?/ "Trattativa cominciata - c'è stato primo incontro" : MILAN, CESSIONE al FONDO QATAR? AdnKronos rilancia voci: "Trattativa cominciata, c'è stato primo incontro". Elliott aveva smentito ma...

Icardi Juventus - avvistato a Torino insieme a Wanda : Trattativa avviata : Icardi Juventus – Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da decidere e si annuncia come una delle possibili telenovela di questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino ha ribadito più volte la sua volontà di restare all’Inter, ma il club nerazzurro a partire dal nuovo tecnico Antonio Conte non hanno intenzione di puntare […] More

Carmine Martino : “Trattativa in stato avanzato con Elmas” : Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è stato intervistato Carmine Martino che si è espresso cosi su Elmas e sull’ arresto di Platini: “Prezzi alti? Se nel mercato girano certe cifre è perché c’è chi le paga e chi le guadagna. Ormai abbiamo fatto l’abitudine a costi esosi. Le quotazione sono sempre in aumento in questo sport. Arresto Platini? Non ci sono mai stati buoni rapporti, ...

“La Trattativa” - in prima serata su Rai2 il film di Sabina Guzzanti sui presunti rapporti tra Stato e mafia : l’anteprima : Una serata-evento condotta da Andrea Montanari che introduce il film La Trattativa di Sabina Guzzanti e modera il dibattito a seguire questa sera alle 21.20 su Rai2. Saranno presenti in studio Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe Sottile de Il Foglio, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e in collegamento Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Gli avvocati di Marcello Dell’Utri e del prefetto Mario ...