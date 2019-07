Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 00 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU VIA DEL ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 30 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU VIA DEL ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 16 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 15 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 13 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA FORTE BRASCHI E CORNELIA MENTRE SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE RIPERCUSSIONI ALL’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA. IN TUTT’E DUE I CASI, DISAGI CON FILE E NCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA FORTE BRASCHI E CORNELIA MENTRE SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE RIPERCUSSIONI ALL’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA. IN TUTT’E DUE I CASI, DISAGI CON FILE E NCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA A24. UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico IN VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA TANGENZIALE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI DURANTINI. DISAGI PER INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DE’ MEDICI. CODE IN DIREZIONE FIUMICINO. SULLA VIA AURELIA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 10 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA A24. UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico IN VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA TANGENZIALE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI DURANTINI. DISAGI PER INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DE’ MEDICI. CODE IN DIREZIONE FIUMICINO. SULLA VIA AURELIA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA A24. UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico IN VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA TANGENZIALE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI DURANTINI. DISAGI PER INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DE’ MEDICI. CODE IN DIREZIONE FIUMICINO. SULLA VIA AURELIA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...