Traffico Roma del 22-07-2019 ore 08 | 00

Affaritaliani : Treni bloccati tra Roma e FirenzeIncendiata una cabina elettrica - Affaritaliani : Ferrovie, sospeso traffico Roma-Firenze. Incendiata una cabina elettrica - romamobilita : Traffico intenso sul Gra tra Casilina e l'allacciamento con la diramazione roma sud dell'A1. Lo segnala alle 8 la C… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 21-07-2019 ore 12:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 12:30 Roma Daily News
SULLA PONTINA PER INCIDENTE CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A SPINACETO VERSO LATINA DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATI ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 07 : 30 : ALL’EUR DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL PALALOTTOMATICA CODE PER INCIDENTE LUNGO UN TRATTO DEL RACCORDO. SI PROCEDE IN FILA TRA LA CASSIA E CASAL DEL MARMO. INCIDENTE QUINDI IN DIREZIONE AURELIA SUL RACCORDO CODE MA PER Traffico NEL TRATTO CASILINA-APPIA. Traffico CHE È INTENSO SULLA VIA FLAMINIA. SI PROCEDE IN CODA DAL RACCORDO AL BIVIO PER TOR DI QUINTO. È CHIUSA ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 19 : 30 : disagi per un incidente sulla Roma fiumicino altezza raccordo anulare direzione eur per l’intenso Traffico incolonnamenti in entrata nella capitale sulle diramazioni autostradali di Roma nord e Roma sud rispettivamente da settabagni e da torrenova verso il raccordo anulare analoga situazione alla barriera di Roma est sulla a24, al momento 1 km di coda sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 18 : 30 : disagi in via arturo graf per un incidente altezza via nomentana direzione piazza primoli per lavori sulle condutture dell’acqua è chiusa al Traffico via di bravetta in prossimità di via dei marcellini, inevitabili i rallentamenti come ogni domenica via dei fori imperiali è isola pedonale per l’intera giornata, cambio di percorso per le linee bus di solito in transito IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO È CHIUSA PER LAVORI ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 17 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ARTURO GRAF IN PROSSIMITA’ DI VIA NOMENTANA IN DIREZIONE PIAZZA PRIMOLI. STESSA SITUAZIONE IN VIALE CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO LIONELLO VERSO COLLE SALARIO. SUL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E VIA APPIA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE VERSO Roma A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 16 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ , NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE VERSO Roma A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI Roma. ATTENZIONE AI DIVIETI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN CITTA’ , CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI Roma. ATTENZIONE AI DIVIETI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI SINO A MARTEDI’ 23 LUGLIO RESTA ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN CITTA’ , DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA, CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA TITO LABIENO IN DIREZIONE DI CINECITTA’ CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI Roma. ATTENZIONE AI DIVIETI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI PROGRAMMATI, ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 13 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN CITTA’ STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI Roma. ATTENZIONE AI DIVIETI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A E’ SOSPESA, PER LAVORI PROGRAMMATI, NELLA TRATTA COLLI ALBANI ANAGNINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLA MEZZA NOTTE DI OGGI. PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 12 : 30 : SULLA PONTINA PER INCIDENTE CODE DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A SPINACETO VERSO LATINA DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANUALRE ALTEZZA PONTINA LUGO LA CARREGGIATA INTERNA REGOLARE IL Traffico IN CITTA’ A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI Roma. ATTENZIONE AI DIVIETI. PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 9 DI AGOSTO TUTTE ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 11 : 30 : RALLENTATO IL Traffico SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE. NON CI SONO PER IL MOMENTO ALTRI DISAGI DI RILIEVO VERSO IL MARE. CODE MA DI LIEVE ENTITÀ, SULLA VIA AURELIA, ALTEZZA TORRIMPIETRA. A OSTIA POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOMARE E NELL’AREA CIRCOSTANTE. DIVERSE LE STRADE CHIUSE PER IL RALLY DI Roma. ATTENZIONE AI DIVIETI. CHIUSA LA GALLERIA CHE DALLA TANGENZIALE PORTA ALLO STADIO OLIMPICO. Traffico DEVIATO NELL’ADIACENTE ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 10 : 30 : PER ORA CONTENUTI I DISAGI IN DIREZIONE DEL MARE. Traffico CHE AL MOMENTO SI CONCENTRA NELLA ZONA DI MACCARESE E SULL’AURELIA TRA ARANOVA E PALIDORO. NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE STRADE DI Roma, SCORREVOLE IL Traffico. SCORREVOLE AL MOMENTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI TRASPORTO. A OSTIA PIÙ TARDI IL RALLY DI Roma ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 09 : 30 : IN AUMENO IL Traffico VERSO IL LITORALE LAZIALE.. RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO AL LIDO DI CASTEL FUSANO E POI IN VIA DI PRATICA, E SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA Roma FIUMICINO A TRASTEVERE LA CORSA PER LA FESTA DE NOANTRI. POSSIBILI CHIUSURE SUL VIALE TRASTEVERE E TEMPORANEE DEVIAZIONI PER I MEZZI DI ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 08 : 30 : INIZIATO IL Traffico VERSO IL MARE. RALLENTAMENTI IN VIA DI PRATICA, BREVI CODE SULL’AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA. SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI ALLE USCITE PER LA PONTINA E PER FIUMICINO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE AURELIA. PER CHI TRANSITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA MEZZOCAMMINO, PRUDENZA: INCIDENTE IN DIREZIONE Roma CHIUSA LA GALLERIA VERSO LO STADIO OLIMPICO PROVENENDO DALLA TANGENZIALE. Traffico DEVIATO NELLA ...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 07 : 30 : SCORRE REGOLARMENTE IL Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24. ATTENZIONE A CHI PERCORRE LA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO. PROVENENDO DA TOR DI QUINTO È CHIUSA LA GALLERIA IN DIREZIONE DELLO STADIO; Traffico DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI Roma CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI A ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma- TERAMO. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. CIRCOLAZIONE MAGGIORMENTE CONCENTRATA SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SULLA SS148 PONTINA DA CASTEL RomaNO A TRIGORIA VERSO IL GRA E SULLA STATALE AURELIA TRA VILLAGGIO DEL FANCIULLO E SANTA MARINELLA IN TUTT’E DUE ...