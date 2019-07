Traffico ferroviario in tilt per un incendio | ritardi e cancellazioni

Caldo : treni locali in tilt in Lombardia - Traffico ferroviario nel caos con ritardi e soppressioni : Le linee ferroviarie della rete regionale della Lombardia su cui viaggiano i treni piu’ vecchi stanno registrano ritardi e cancellazioni. E i pendolari protestano. In particolare, sono saltate molte corse di Trenord fra quelle che collegano Milano a Brescia, Lecco e Chiasso. La causa sono le temperature attorno ai 40 gradi, che rendono i treni piu’ vetusti non adatti al trasporto di passeggeri e personale e provocano guasti. I ...

Frecciabianca investe e uccide una persona : Traffico ferroviario in tilt : Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì nel territorio del comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. L'episodio ha mandato in tilt l'intera circolazione ferrovia sulla tratta Paola-Sapri, tra Calabria, Basilicata e Campania. Numerosi convogli sono stati soppressi e sostituti con servizi bus navetta mentre altri hanno subito ritardi fino a 189 minuti.

Maltempo - Traffico ferroviario rallentato sulla linea Venezia-Udine : E’ fortemente rallentato in queste ore, a causa di alcuni guasti ai sistemi di distanziamento dei treni e di controllo della circolazione, provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona del pordenonese, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine. Lo rende noto Rfi. Particolarmente colpita – segnala Rfi – la stazione di Sacile, i cui apparati si sono disconnessi dal sistema di telecomando dal ...