Tour de France – Nemmeno il VAR riesce ad aiutare i giudici | sanzionato un ciclista… non

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Diverse sanzioni alde: ciclisti non rispettano il regolamento, tra i puniti anche un corridore non identificatocon l’aiuto del VAR Tanto spettacolo alde2019: dopo la 15ª tappa, disputata ieri e vinta da Simon Yates, i ciclisti si godono un’importantissima giornata di riposo, utile a ricaricare le energie in vista dell’ultima e decisiva settimana di gara. Il crollo di Alaphilippe, che rimane comunque ancora leader della corsa, ha caratterizzato la giornata di ieri, ma a far parlare è anche un curioso episodio accaduto… al VAR. Ildehadiversi corridori, per aver gettato le borracce al di fuori delle zone consentite, tra i nomi dei ciclisti puniti, tra i quali anche Thomas, c’è anche un corridore… non identificato della Jumbo Visma. nonostante l’aiuto del VAR inon sono ...

