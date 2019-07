Tour de France 2019 | Giulio Ciccone ha fatto il suo | ora per la ciliegina sulla torta ci

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Gli atleti azzurri aldevivono di sensazioni prima ancora che di reali risultati. Tra questi trova tranquillamente spazio anche(Trek-Segafredo) che tutti i giorni parte alla ricerca di qualcosa di importante, ma che se ildovesse finire oggi sicuramente porterebbe a casa un ottimo sette e mezzo in pagella con quei due giorni in giallo che non si dimenticherà mai. Come spesso si sente dire, però, l’appetito vien mangiando e continuare a sognare quel tanto decantato successo di tappa, solo sfiorato con la seconda posizione alla Planche des Belles Filles, è un dovere morale. Eppure la realtà ci riporta con i piedi per terra. Il film della seconda settimana ci ricorda, infatti, come la brutta caduta subita danella tappa con arrivo a Tolosa non solo lo ha estromesso definitivamente ma lo ha anche fortemente limitato sulle prime vere ...

Eurosport_IT : Forza, Alessandro De Marchi! ?? Brutta caduta all'inizio della nona tappa, deve abbandonare il Tour de France in am… - SpazioCiclismo : Kruijswijk non rimpiange l'aver fatto tirare i suoi compagni #TDF2019 - Agimegitalia : #tourdefrance2019, tappa 16: #groenewegen favorito per la #vittoria, a 2,75 su @SNAI_Official @GroenewegenD -