Thor | Love And Thunder | tutte le anticipazioni sul nuovo film

(Di lunedì 22 luglio 2019) Durante il Comic-Con 2019 di San Diego, mentre Avengers: Endgame raggiungeva il primo posto nella classifica deipiù visti di sempre, superando Avatar, sono stati presentati vari, tra cui quelli della famigerata Fase Quattro della Marvel. Tra le pellicole della Fase Quattro dell’universo cinematografico della Marvel in arrivo, c’è ilcapitolo della serie dedicata a, il dio del tuono. Da qualche tempo erano stati riconfermati sia il protagonista Chris Hemsworth sia il regista Taika Waititi per il, che arriva dopo: Ragnarok del 2017. Durante il panel Marvel al Comic-Con sono stati rivelati tanti dettagli del prossimodi. Titolo e uscita Si intitoleràAndil quarto capitolo della saga dedicata al dio del tuono, diretto a Taika Waititi che torna alla regia dopo aver firmato anche il precedente Ragnarok.And...

