The Boys | il trailer | la trama e il cast della serie Amazon

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 22 luglio 2019) Thesi candida ad essere la vera rivelazione del 2019: laprodotta dae tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Garth Ennis arriva in streaming il 26 luglio. Laha voluto rispettare l’irriverenza e l’acida comicità di cui quest’opera è intrisa in ogni baloon, come conferma anche ilpostato il 17 giugno esplicito nel mostrare quanto lavuole spingere sul fronte del realismo con un’ironia estrema. Theaffronta il tema dei supereroi, di questi tempi molto abusato, in un’ottica decisamente diversa e anticipata per molti versi da sua maestà Alan Moore con il suo Watchmen. Si immagina che questi essere super potenti, famosi in tutto il mondo e venerati come divinità in realtà abusino dei loro poteri per i loro interessi. A tenerli in riga e contrastarli nelle loro azioni è stata messa in campo dalla Cia una ...

acmilan : Double training session for the boys: no backing down ???? Doppia seduta per i rossoneri a Milanello: non si molla r… - Screenweek : Amazon ha rinnovato #TheBoys per la seconda stagione, mentre il panel del Comic-Con concentra l'attenzione sui pers… - CineGiornale1 : Da Orange Is the New Black a The Boys: consigli e sconsigli per le serie della settimana -