TgBlog | l' edizione del 22 luglio 2019

TgBlog - l'edizione del 20 luglio 2019 : Si sta con il naso all'insù, nell'edizione di oggi, 20 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con gli appuntamenti che la Rai, La 7 e Sky stanno dedicando in questi giorni (e soprattutto oggi) al 50esimo dell'allunaggio.Si passa, poi, alla nomina dei cosiddetti "capi cantiere" del Piano industriale della Rai ed alla radicale trasformazione di alcune delle protagoniste di Vite al limite, in onda su Real Time. Spazio, ...

TgBlog - edizione del 19 luglio 2019 : Nel notiziario di oggi, 19 luglio 2019 parleremo dell'anteprima dell'approdo su Rai 1 del Festival dei Tulipani neri il prossimo 13 agosto condotto da Metis di Meo e Cataldo Calabretta e nella quale sarà madrina Lorella Cuccarini.Passeremo poi per la preparazione di Sanremo 2020, un festival in scena dal 4 all'8 febbraio 2020 nella quale la Rai vuole mettere tutta se stessa per celebrare i 70 anni della kermesse canora nonostante il sindaco di ...

TgBlog - l'edizione del 15 luglio 2019 : Anteprime, recensioni e notizie: questo vi proponiamo nell'edizione di oggi, 15 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Si apre con l'anteprima sui conduttori della serata che Raiuno dedicherà, il 14 settembre prossimo, ad Andrea Bocelli ed in onda da Pisa.Si passa, poi, al commento sulla cerimonia di chiusura delle Universiadi, che Raidue, a differenza della cerimonia di apertura, ha mandato in onda in seconda ...

TgBlog - edizione del 14 luglio 2019 : L'edizione quotidiana del notiziario di TvBlog con le principali notizie del giorno dalla home page.L'edizione del TgBlog di domenica 14 luglio spazia tra Miss Italia e la fiction italiana e riserva anche qualche brutta notizia.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 14 luglio 2019 pubblicato su TVBlog.it 14 luglio 2019 17:11.

TgBlog - edizione del 13 luglio 2019 : Apriamo l'edizione odierna del nostro notiziario parlando di serie tv più amate dal pubblico. C'è un record macinato da Stranger Things giunto alla sua terza serie, con numeri da capogiro si conferma produzione orignale Netflix più vista con 'soli' 40,7 milioni di abbonati nei primi quattro giorni in cui la serie tv era disponibile.Parliamo di 4 Matrimoni, il reality show che in Italia è andato in onda su Sky. Piomba il giallo sul premio ...

TgBlog - edizione del 12 luglio 2019 : Il notiziario di TvBlog oggi apre su un episodio curioso accaduto ieri pomeriggio durante la puntata di Io e te su Rai 1 quando Vira Carbone è stata protagonista di un siparietto piuttosto tensivo con Pierluigi Diaco a causa di un telefono cellulare squillato in diretta. Il conduttore si è lamentato, l'ospite si è giustificata affermando di aver dimenticato la sveglia attiva come ci racconta in un'intervista.Per i retroscena di Blogo si vocifera ...

TgBlog - edizione del 10 luglio 2019 : Anche oggi in apertura del nostro notiziario ci sono i Palinsesti Rai in primo piano e le tante interviste che abbiamo realizzato a margine dell'incontro. In primis quelle a Fabrizio Salini, Amministratore delegato della Rai e Carlo Freccero, direttore di Rai 2.Al centro della breve chiacchierata gli obiettivi della prossima stagione tv, l'innovazione verso Rai Play e il coinvolgimento del pubblico giovane che negli ultimi tempi ha bisogno di ...

TgBlog - l'edizione dell'8 luglio 2019 : Non mancano i retroscena neanche nell'edizione di oggi, 8 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Apriamo, infatti, con il retroscena sulle tre prime serate che andranno in onda in autunno su Raiuno dedicate ai cantautori italiani e condotte da Enrico Ruggeri, per poi passare alle anticipazioni su A ruota libera, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Raiuno con Francesca Fialdini.Spazio, poi, all'avventura spagnola di ...

TgBlog - l'edizione del 6 luglio 2019 : Anche di sabato non mancano i retroscena, come nell'edizione di oggi, 6 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Apriamo, infatti, con la notizia del contratto firmato da Mara Venier con la Rai per tornare alla conduzione, la prossima stagione di Domenica In. Per lei, però, ci saranno anche altri due impegni professionali, tra cui uno radiofonico.Spazio poi alle parole di Marina Conte, madre di Marco Vannini, ...

TgBlog - l'edizione del 5 luglio 2019 : Non solo retroscena, ma anche notizie riguardanti alcuni personaggi della nostra tv, nell'edizione di oggi, 5 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Apriamo, infatti, con il retroscena sulla presunta conduzione di Antonella Clerici della prossima edizione dello Zecchino d'Oro, smentita nelle ore scorse dal suo agente, per poi passare alla promozione di Io e Te, ora in onda in daytime su Raiuno con Pierluigi Diaco, nella seconda serata ...

TgBlog - l'edizione del 4 luglio 2019 : E' ricca di retroscena Rai e Mediaset l'edizione di oggi, 4 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sulla mancata conduzione di Simona Ventura della prossima edizione de La Domenica Sportiva, dal momento che Rai Sport le avrebbe preferito Paola Ferrari.Spazio poi ad un'altra conduzione, quella di Temptation Island Vip, che Maria De Filippi vorrebbe affidare ad Alessia Marcuzzi, alle prese quindi con ...

TgBlog - edizione del 2 luglio 2019 : Nuovo appuntamento col notiziario che partirà dai retroscena delle ultime 24 ore. La prima riguarda i Palinsesti Mediaset che saranno presentati oggi (TvBlog li seguirà), e che secondo le ultime indiscrezioni vedrebbe momentaneamente la Gialappa's Band fuori dai giochi dopo una stagione caratterizzata anche dal loro ritorno in prima serata non solo a Le Iene ma anche con Mai dire talk.Parleremo anche di Amici nella sua versione VIP, infatti il ...

TgBlog - edizione del 28 giugno 2019 : Giornata calda e non solo per le alte temperature ma anche (e soprattutto) di notizie in primo piano sul nostro portale TvBlog.it. Si parte immediatamente da un'anteprima blogo di giornata e che riguarda il ritorno di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 tornerà a dicembre con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 28 giugno 2019 pubblicato su TVBlog.it 28 giugno 2019 15:39.

TgBlog - l'edizione del 27 giugno 2019 : Il caldo non ferma i retroscena dell'edizione di oggi, 27 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Si apre, infatti, con la notizia secondo cui non solo Sanremo Young sarebbe stato cancellato dalla prossima stagione, ma anche la sua conduttrice, Antonella Clerici, per ora non avrebbe spazio in palinsesto.Si parla, per quanto riguarda i retroscena, anche della domenica sera di Raiuno, che senza Che Tempo Che Fa ...