Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Dimenticate semiconduttori, chipset, terre rare e intelligenza artificiale. La vera guerra commerciale trae Stati Uniti potrebbe disputarsi tra gli scaffali di ospedali, supermercati e farmacie. Ne è convinta Rosemary Gibson, senior advisor di Hasting Center, istituto per la ricerca bioetica, nonché autrice di China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine. Secondo quanto spiega Gibson in un articolo comparso sull’Arizona Capitol Times, negli ultimi 30 anni l’industria farmaceutica americana ha delocalizzato gran parte della produzione all’estero. Tanto che al momento gli Stati Uniti nonpiù in grado di produrre antibiotici generici usati per curare infezioni dell’orecchio, mal di gola, polmonite, infezioni del tratto urinario, malattie veneree e altre patologie. L’ultima fabbrica per la produzione della penicillina ha ...

Noovyis : (Tensione Cina-Usa, l’arma segreta in mano a Pechino sono i medicinali: controllano il 40% dei principi attivi dei… - LoreMilan96 : RT @it_inter: #Conte è un uragano: ieri cena a base di pesce a Singapore con la dirigenza nerazzurra per abbassare la tensione, lunedì vert… - Ste_Gualdoni : RT @it_inter: #Conte è un uragano: ieri cena a base di pesce a Singapore con la dirigenza nerazzurra per abbassare la tensione, lunedì vert… -