Tennis | WTA Palermo 2019 | Giulia Gatto-Monticone al secondo turno a causa del ritiro di

Tennis - WTA Jurmala 2019 : i risultati del 22 luglio. Pioggia protagonista - soltanto tre match completati : Pioggia protagonista nella prima giornata del torneo WTA International di Jurmala: sulla terra battuta lettone completati soltanto tre incontri. Sospeso invece il match della boema Katerina Siniakova, numero 3 del seeding, contro l’ucraina Anhelina Kalinina, con la ceca in vantaggio per 6-4 4-3 0-30, mentre non è neppure iniziata la sfida tra la tedesca Tatjana Maria, numero 7 del tabellone, e la wild card croata Jana Fett. Negli incontri ...

Tennis - Ranking WTA aggiornato (22 luglio) : Barty sempre in vetta su Osaka - Giorgi 62esima prima delle italiane : Come consuetudine la settimana post-Wimbledon non regala particolari scossoni al Ranking WTA. La classifica del circuito Tennistico al femminile, infatti, vede sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Church Road, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Passando alle Tenniste azzurre, la situazione ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Elena Rybakina prende a pallate in finale Patricia Maria Tig. Netto successo della kazaka : Può sorridere Elena Rybakina (n.106 del mondo) nel WTA di Bucarest (Romania). La kazaka, reduce dal successo Netto contro la nostra Martina Di Giuseppe, ha confermato il suo gran momento di forma, imponendosi nella finale del torneo rumeno contro la padrona di casa Patricia Maria Tig con il Netto punteggio di 6-2 6-0 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match, dunque, dominato dalla giocatrice dell’Est che, specie con il dritto, ha ottenuto ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Fiona Ferro batte Alizé Cornet e vince il suo primo titolo in carriera sul circuito maggiore : Nella finale tutta francese del WTA di Losanna a prevalere è Fiona Ferro su Alizé Cornet. Il 6-1 2-6 6-1 consegna alla ventiduenne di Libramont-Chervigny il primo successo sul circuito maggiore e anche il miglior ranking in carriera (numero 74), mentre la connazionale da lunedì sarà fuori dalle prime 50. Il primo set vede un autentico assolo di Ferro, che in soli 27 minuti riesce ad approfittare di una partenza molto lenta della sua avversaria ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : finale tra Elena Rybakina e Patricia Maria Tig : Nella prima delle due semifinali del WTA International disputate sulla terra rossa di Bucarest la romena proveniente dalle qualificazioni Patricia Maria Tig, 25 anni tra una settimana, senza classifica a causa di un’assenza di un anno e mezzo per cronici problemi alla schiena, ha sconfitto nettamente per 6-3 6-1 la tedesca Laura Siegemund, numero 77 del ranking. La cronaca del match di Martina Di Giuseppe Sarà la beniamina di casa quindi ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe esce di scena in semifinale. Azzurre sconfitta in due set da Rybakina : Termina in semifinale la favola di Martina Di Giuseppe (n.211 del mondo) nel WTA di Bucarest (Romania). L’azzurra è stata sconfitta per 6-3 6-2 dalla kazaka Elena Rybakina (n.106 del ranking) in 1 ora e 3 minuti di partita, dovendosi arrendere alla superiorità da fondo dell’avversaria. Resta comunque la bontà del torneo disputato dalla nostra portacolori, molto apprezzata anche dal pubblico rumeno. In finale Rybakina affronterà la ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : finale tutta francese tra Alize Cornet e Fiona Ferro : La finale del WTA International sulla terra battuta svizzera di Losanna sarà un derby tutto francese tra due Tenniste entrambe provenienti dal dipartimento delle Alpi Marittime: la giocheranno la 22enne di Valbonne Fiona Ferro e la 29enne di Nizza Alize Cornet. Ferro, numero 98 del mondo, ha conquistato la sua prima finale nel circuito maggiore WTA battendo per 6-1 6-4 in un’ora e 31 minuti la mancina naturalizzata statunitense di nascita croata ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : semifinali Tig-Siegemund e Di Giuseppe-Rybakina : Si sono disputati i quarti di finale del WTA International sulla terra rossa di Bucarest e la notizia principale per gli appassionati di casa è il raggiungimento delle semifinali da parte di Martina Di Giuseppe, prima Tennista di casa nostra a riuscirci in un torneo del circuto maggiore WTA nel 2019, che ha battuto con un doppio 6-4 la ceca Barbora Krejcikova, numero 132 del mondo contro il 211 della 28enne romana. La cronaca del match di ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : una grande Martina Di Giuseppe vola in semifinale - Barbora Krejcikova battuta in due set : Per la prima volta quest’anno una giocatrice italiana entra in semifinale di un torneo WTA. A riuscirci è Martina Di Giuseppe, capace di partire dalle qualificazioni e arrivare fino al penultimo atto a Bucarest, battendo la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-4 6-4, per la prosecuzione di un cammino splendido per la ventottenne romana. Per lei ora ci saranno sia l’approdo al numero 149 del ranking WTA, il migliore della sua ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : semifinali all’odor di Francia con Fiona Ferro e Alizé Cornet : Si sono disputati oggi i quarti di finale al torneo WTA di Losanna, con un particolare odore francese, visto che sono due quelle qualificate per le semifinali dell’International svizzero. Nella parte bassa del tabellone, che è la prima a scendere in campo, la vera battaglia la giocano l’americana Bernarda Pera e la cinese Xin-Yun Han: l’una vince il primo set 6-0, l’altra il secondo 7-5, ma nel terzo è la numero 85 del ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : avanzano Teichmann e Stosur - fuori Potapova e Buzarnescu : Si sono completati gli ottavi di finale del torneo WTA International di Losanna: sulla terra battuta elvetica oggi gli ultimi quattro incontri in programma hanno delineato gli altri due quarti, i quali verranno giocati interamente domani. Continua la caduta delle teste di serie, infatti tra le migliori otto resta soltanto la numero tre, la transalpina Alizé Cornet. Eliminata infatti oggi la numero 4, la romena Mihaela Buzarnescu, rimontata e ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe ai quarti di finale - si ritira Veronika Kudermetova per guai alla caviglia destra : Martina Di Giuseppe, a 28 anni, dimostra una volta di più che si può anche arrivare nella fase migliore della propria carriera nella seconda parte. La romana accede per la prima volta ai quarti di finale di un torneo WTA a Bucarest, superando la russa Veronika Kudermetova per ritiro quando il punteggio era di 2-6 5-4 e servizio per l’italiana. Il problema che ha portato Kudermetova al ritiro risiede in una torsione alla caviglia destra ...

Tennis : annunciate le wild card del WTA di Palermo. Sara Errani il nome principale - ci sono anche Gatto-Monticone - Paolini e Trevisan : sono stati annunciati i nomi delle quattro wild card che giocheranno in tabellone principale nel torneo WTA di Palermo, che avrà luogo la prossima settimana. L’organizzazione della trentesima edizione del maggior evento Tennistico di Sicilia, tornato quest’anno dopo un’assenza che durava dal 2013, ha deciso di portare sulla terra palermitana Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Particolare è ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : risultati di mercoledì 17 luglio. Avanza la testa di serie numero 2 Viktoria Kuzmova : Oltre al completamento del match di primo turno interrotto ieri sera per oscurità tra la statunitense Varvara Lepchenko e la romana Martina Di Giuseppe, che ha visto quest’ultima vincere in rimonta e aggiudicarsi a 28 anni suonati il suo primo match nel circuito maggiore, si sono disputati quattro incontri di secondo turno del WTA International sulla terra rossa di Bucarest. La cronaca del match di Martina Di Giuseppe Si sono qualificate per i ...