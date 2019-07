Tennis | ATP Amburgo 2019 | Fucsovics elimina Kohlschreiber Chardy vince il derby francese

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia al secondo turno - Paolo Lorenzi out : Scattato a Gstaad, in Svizzera, il torneo ATP 250: sulla terra battuta elvetica impegnati, nei sei match odierni, ben tre italiani, con alterne fortune. Avanzano al secondo turno Thomas Fabbiano, che supera per 6-4 7-5 la wild card di casa, lo svizzero Sandro Ehrat, e Stefano Travaglia, che batte in due set il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con il punteggio di 7-6 (7) 6-3, mentre viene rimontato e battuto Paolo Lorenzi, ...

Tennis - ATP Gstaad : buona la prima per Thomas Fabbiano. Ora derby con Sonego : Esordio sofferto e vincente per Thomas Fabbiano nel primo turno del torneo di Gstaad. Il Tennista pugliese ha sconfitto lo svizzero Sandro Ehrat, numero 386 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Con questa vittoria Fabbiano si è garantito il derby azzurro al secondo turno contro Lorenzo Sonego, che ha usufruito di un bye al primo turno, essendo testa di serie numero quattro del torneo. Fabbiano inizia ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Stefano Travaglia supera Galán e accede al secondo turno in Svizzerao : Missione compiuta per Stefano Travaglia (n.98 del mondo). L’azzurro si è imposto contro il qualificato colombiano Daniel Elahi Galán (n.215 del mondo) con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 in 1 ora e 22 minuti di partita. Un’ottima partita quella del Tennista azzurro che, grazie al successo del tie-break del primo set, ha trovato la chiave di volta per fare male al proprio avversario. Travaglia affronterà nel prossimo turno, dunque, ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Roberto Carballes Baena : Finisce subito l’ATP 250 di Gstaad per Paolo Lorenzi, che esce sconfitto dal confronto di primo turno sulla terra rossa svizzera con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-7(1) 6-3 6-2. Continuano, dunque, le difficoltà del senese, che quest’anno ha vinto appena quattro partite sul circuito ATP a livello di tabellone principale. Per l’iberico, invece, al secondo turno si prospetta un match contro l’altro azzurro ...

Tennis - Ranking ATP aggiornato (22 luglio) : Sinner entra nei top200. Fabio Fognini resta fra i primi 10 : Si apre con il solito Novak Djokovic al comando, la settimana del Ranking ATP. Non è successo molto nei giorni scorsi, dopo quanto visto a Wimbledon, con i big tutti a riposo e diversi tornei che hanno regalato qualche punto ai protagonisti del circuito Tennistico mondiale. Il margine tra il numero uno del mondo e gli inseguitori rimane amplissimo, con Roger Federer che si è comunque portato a poco meno di 500 punti da Rafa Nadal per il secondo ...

Tennis – Isner raggiunge quota 15 : lo statunitense trionfa al torneo ATP di Newport : Isner trionfa a Newport: 15° titolo in carriera per il Tennista statunitense Splendido traguardo per John Isner: il Tennista statunitense si è aggiudicato il suo 15° titolo in carriera nel circuito maggiore. Isner ha trionfato questa sera all’Hall of Fame Open”, Atp 250 da 583.585 dollari di montepremi, in corso sui campi in erba di Newport, Rhode Island. Il Tennista statunitense ha trionfato oggi contro Bublik in finale, col ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Dusan Lajovic spezza in finale il sogno del magiaro Attila Balazs : Si è appena conclusa la finale del torneo ATP 250 di Umago: il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4, ha spezzato nell’atto conclusivo il sogno del magiaro Attila Balazs, partito dalle qualificazioni, che si è arreso comunque in maniera più che onorevole: il balcanico si è imposto con un doppio 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di battaglia sportiva sulla terra battuta croata. Nel primo set a partire meglio è stato il ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : Nicholas Jarry sconfigge in finale Londero sulla terra rossa svedese : E’ di Nicholas Jarry (n.64 del mondo) la vittoria dell’ATP di Bastad (Svezia). Il cileno ha sconfitto in 1 ora e 31 minuti di partita l’argentino Juan Ignacio Londero (n.71 del ranking) sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 7-6 (7) 6-4. Prestazione molto concreta del giocatore nativo di Santiago che ha espresso il suo miglior Tennis nei punti più importanti, vanificando ogni tentativo di reazione ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Gianluca Mager battuto nell’ultimo turno delle qualificazioni : Si ferma al secondo ed ultimo turno di qualificazioni la corsa di Gianluca Mager verso il tabellone principale del torneo ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta tedesca l’azzurro, numero 4 del seeding cadetto, viene sconfitto dalla wild card di casa Julian Lenz. Dopo due ore e dodici minuti di battaglia il Tennista teutonico si impone per 6-2 6-7 (4) 7-5. Nel primo set c’è grande battaglia nei primi due turni al servizio del ...

Tennis - ATP 250 Newport 2019 : John Isner e Alexander Bublik in finale al termine di due battaglie : Saranno John Isner e Alexander Bublik a dar vita alla finale del torneo ATP 250 di Newport, ultima tappa erbivora del circuito maggiore per il 2019. L’americano e il kazako, però, sono sopravvissuti a due autentiche battaglie nei loro match giocati nelle vicinanze della Hall of Fame del Tennis mondiale. Bublik, in particolare, impiega due ore per vincere la resistenza di un ottimo Marcel Granollers: nel primo set lo spagnolo recupera due ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso si ritira per un infortunio - va in finale Dusan Lajovic : Si arrende al dolore Salvatore Caruso nella semifinale del torneo ATP 250 di Umago, in Croazia: il qualificato italiano si fa male alla coscia sinistra nel corso del primo set ed all’inizio del secondo alza bandiera bianca lasciando campo libero al serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4, che aveva vinto il primo parziale per 7-5 al momento dello stop dell’azzurro. La prima partita si apre con l’azzurro che infila tre game ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso è in semifinale! Annichilito Facundo Bagnis : Salvatore Caruso è in semifinale nel torneo ATP 250 di Tennis di Umago: sulla terra battuta croata il qualificato azzurro supera nel quarto di finale, giocato a notte fonda per il protrarsi dei match precedenti, l’argentino Facundo Bagnis, Annichilito con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e venti minuti di gioco e domani sera sfiderà il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4. Nel primo set Caruso parte subito bene centrando il ...

Tennis - ATP Newport 2019 : semifinali Isner-Humbert e Granollers-Bublik : Dopo la sospensione per pioggia di ieri del quarto di finale dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island, tra lo spagnolo Marcel Granollers e il tedesco Mischa Zverev, la partita è ripresa oggi e si sono disputati anche tutti gli altri quarti di finale. Alla fine ha vinto Granollers, che ieri si è aggiudicato il primo set per 6-3 e oggi ha dominato il secondo per 6-0 contro il fratello maggiore di Alexander Zverev, l’iberico, ...