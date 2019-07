Temptation | spoiler 5^ puntata | il fidanzato della Fanelli vicino al bacio con Vanessa

Temptation Island - quinta puntata spoiler : Ilaria e Massimo crisi e poi perdono : Temptation Island 6 si sta avvicinando alle ultime puntate. Per la precisione, lunedì 22 luglio sarà la quinta e in seguito le coppie potranno andare ai weekend da sogno. Il caos nel villaggio regna sovrano, tra coppie in crisi, come Ilaria e Massimo e proposte roventi, spunta anche una probabile fidanzata per Javier con cui il tentatore sta trascorrendo una vacanza immortalata sulla pagina Instagram VeryInutilPeople. Temptation Island 6 ...

Temptation spoiler : Sabrina e Nicola potrebbero aver rotto - Ilaria forse perdona Massimo : Nelle ultime settimane sta andando in onda una nuova stagione di Temptation Island. Le coppie attualmente rimaste all'interno del villaggio sono soltanto tre, mentre le altre hanno già abbandonato il programma. La prima coppia a 'scoppiare' è stata quella formata da Nunzia e Arcangelo, la seconda invece quella composta da Jessica e Andrea. Al momento solo David e Cristina sono usciti insieme, ma secondo i rumors che stanno circolando sul web ...

Spoiler Temptation - presunta vicina : 'David è single e distrutto - Cristina è andata via' : Il lieto fine che c'è stato tra David Scarantino e Cristina Incorvaia a Temptation Island potrebbe essere stato un "abbaglio". Stando alla notizia che sta circolando di recente sui social network, l'ex dama di Uomini e Donne Over avrebbe lasciato il fidanzato quasi un mese fa, ovvero poco tempo dopo il ritorno a casa dopo la fine delle registrazioni. A raccontare lo stato d'animo apparentemente disperato del cavaliere, è una persona che sostiene ...

Spoiler - Temptation Island/ 'Baci? C'è molto di più ma non va in onda. Due falò choc' : Temptation Island 2019, Raffaella Mennoia racconta alcuni Spoiler sulle ultime puntate dell'edizione e altri dietro le quinte

Temptation Island - spoiler 4^ serata - Ilaria delusa da Massimo : 'Non lo voglio più' : Mancano poche ore alla mesa in onda della quarta puntata di Temptation Island: tra le tante anticipazioni che gli addetti ai lavori hanno dato, spiccano sicuramente quelle riguardanti la coppia formata da Ilaria e Massimo. A qualche giorno di distanza dalla diffusione della notizia secondo la quale i due si sarebbero detti addio al falò di confronto finale, i telespettatori stanno per assistere ad uno sfogo tra le lacrime della ragazza: dopo ...

Temptation Island - spoiler 4ª puntata : la Battistello attesa dal fidanzato al falò : Lunedì 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e, stando ai promo trasmessi in questi giorni dalle reti Mediaset, il clima si preannuncia particolarmente infuocato. A catalizzare l'attenzione del pubblico sarà soprattutto la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena, con quest'ultimo che la scorsa settimana ha richiesto un falò immediato di confronto alla compagna, il cui esito verrà mostrato domani ...

Temptation Island Vip spoiler : Alessia Marcuzzi probabilmente alla conduzione : A Temptation Island Vip, prossimamente, alcune coppie famose del mondo dello spettacolo metteranno a dura prova i rispettivi sentimenti. Il reality dovrebbe iniziare il 10 settembre su Canale 5, anche se non si può escludere a priori che possa slittare di una settimana, partendo così il giorno 17 (sempre di martedì, dunque). Anche quest'anno si prevede che la trasmissione prodotta dalla Fascino PGT possa andare incontro ad un buon successo di ...

Temptation Island spoiler 15 luglio : falò per Andrea e David con le rispettive fidanzate : Lunedì 15 luglio, in prime-time su Canale 5, Andrea e Jessica saranno tra i protagonisti di una puntata di Temptation Island che si preannuncia scoppiettante. I primi tre appuntamenti hanno strappato consensi tra il pubblico, e nel corso della quarta serata si prevede un clima rovente, e non solo per l'atteso falò tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Katia, infatti, scoppierà a piangere nel constatare il feeling nato tra Vittorio e la ...

Spoiler Temptation 4^ puntata - Bisciglia : 'Vedremo Katia come non l'abbiamo mai vista' : Lunedì 15 luglio a partire dalle ore 21,30 circa andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Sulla pagina Instagram del reality, sono state svelate alcune anticipazioni. Una delle protagoniste della prossima puntata sarà Katia Fanelli. Nella clip pubblicata dalla produzione dal programma si vede la bionda 'fotonica' scoppiare in lacrime. Le parole di Filippo Bisciglia non lasciano dubbi: "Vedremo Katia come non l'abbiamo mai vista". A ...

Temptation Island spoiler : Ilaria e Massimo potrebbero essersi lasciati : Come è andata a finire tra Ilaria e Massimo? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Temptation Island in questi giorni, soprattutto dopo aver sentito le voci che circolano sulla coppia. Il blog 'Vicolo delle News', in particolare, ha riportato la segnalazione di una persona che sostiene di essere molto amica della romana: questa ragazza ha anticipato che i protagonisti del reality si sarebbero detti addio al termine del falò di ...

Temptation - spoiler terza puntata : Katia su tutte le furie per l'atteggiamento di Vittorio : Lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni rilasciate su Instagram dal canale ufficiale del reality e dal magazine di Uomini e Donne, la puntata sarà ricca di colpi di scena per tutte le coppie in questione. In primis, ci sarà un nuovo falò di confronto tra Arcangelo e Nunzia. ...

Temptation - spoiler 8 luglio : Andrea e la fidanzata al capolinea a causa di Alessandro : Una settima edizione ricca di colpi di scena che sta appassionando i fan di Temptation Island che, nelle prime due puntate, hanno seguito con interesse le vicende delle varie coppie in gioco. In particolare ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata la coppia formata da Jessica e Andrea, con la ragazza che sin dalle prime battute, è parsa infatuata del single Alessandro, con il quale si sta lasciando andare in atteggiamenti sempre più ...

Spoiler Temptation Island 3^ puntata : Andrea deluso chiede subito il falò a Jessica : Prosegue con successo di ascolti il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show condotto da Filippo Bisciglia, che in queste prime due settimane di programmazione ha ottenuto ascolti record. Lunedì 8 luglio in prime time verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste di questa edizione, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena e soprattutto sarà caratterizzata da ben due falò finali che terranno ...

Spoiler Temptation - Nunzia potrebbe dare una seconda chance al fidanzato : Lunedì 1 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Per tutta la prima parte i protagonisti sono stati Nunzia e Arcangelo. La giovane dopo aver lasciato il suo fidanzato, pare che abbia deciso di tornare sui suoi passi, per dare una seconda possibilità all'uomo. Nunzia dopo aver visto alcuni video compromettenti di Arcangelo con la single, ha richiesto il falò. Il ragazzo in un primo momento voleva disertare l'incontro, ma ...