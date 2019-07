Tav | Toninelli licenzia l' unico esperto costi-benefici che non era contrario L' ira di

Per Salvini la Tav è un'opera fondamentale e i 'no' i Toninelli non sono più accettabili : La Tav "è un'infrastruttura fondamentale, e non sono più accettabili no, ritardi e rinvii da parte del ministro Toninelli; non solo sulla Tav, ma mi risulta che ci sono decine e decine di opere pubbliche in tutta Italia, al nord al centro e al sud, ferme al ministero delle Infrastrutture". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del sopralluogo a Rovezzano (Firenze). "Se uno fa il ministro dei Trasporti - ha proseguito ...

Salvini attacca Toninelli : «Blocca troppe infrastrutture e licenzia chi è pro-Tav» : Dopo il licenziamento di Coppola dalla Commissione costi-benefici sulla Tav, il vicepremier leghista critica il ministro delle Infrastrutture: «Così non ci siamo proprio»

Toninelli licenzia con una mail Coppola - il prof che aveva dato l'ok alla Tav : ROMA licenziato con una mail. Una semplice Pec firmata del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. Neppure un preavviso di qualche giorno, una telefonata, un incontro veloce....

Danilo Toninelli licenzia l’unico tecnico della commissione costi-benefici favorevole alla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato tramite mail Pierluigi Coppola, uno dei sei tecnici della commissione di analisi costi-benefici sulla Tav. Coppola era stato l'unico membro a non condividere la valutazione negativa sull'opera dello scorso febbraio. In passato aveva lamentato la metodologia inusuale con la quale era stata condotta la valutazione.Continua a leggere

Tav - l’esperto “dissidente” Coppola licenziato da Toninelli. Aveva contestato la metodologia dell’analisi costi-benefici : Pierluigi Coppola, il professore “dissidente” che firmò una contro-relazione favorevole alla Tav, non collabora più con la Struttura tecnica di missione che era stata incaricata dal ministero delle Infrastrutture di studiare costi e benefici dell’opera. La conclusione del contratto a far data dal 15 luglio gli è stata comunicata con una mail firmata dal ministro Danilo Toninelli. Come motivazione, il messaggio inviato via pec ...

Danilo Toninelli licenzia l'unico tecnico del Ministero favorevole alla Tav : vuole la crisi di governo : L'ultima mossa del ministro Danilo Toninelli, che Matteo Salvini vorrebbe sostituire al più presto, è stata quella di licenziare Pierluigi Coppola, l'unico tecnico favorevole alla Tav che, appunto, si era dissociato dalla valutazione negativa sull'alta velocità Torino-Lione elaborata dalla commissio

Tav - Toninelli licenzia l’esperto che bocciò l’analisi costi-benefici di Ponti : L’Italia deve dare una risposta definitiva all’Unione europea sull’alta velocità Torino-Lione entro il 26 luglio, altrimenti perderà i finanziamenti Ue per il completamento dell’opera. Nel frattempo, però, il ministro...

Danilo Toninelli licenzia con una pec Pierluigi Coppola - il tecnico che si dissociò dal no al Tav : È stato licenziato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l’analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dall’esito negativo della valutazione. Lo conferma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito a quanto anticipato dal Messaggero.Coppola, scrive il quotidiano, è stato licenziato con una mail, una semplice ...

Tav - la Lega riapre la polemica con il M5S : “Basta tentennamenti - rispettiamo il contratto”. Fdi : “Toninelli riferisca in Aula” : “Basta tentennamenti“. E ancora: “rispettiamo il contratto e gli accordi internazionali”. La Lega riapre il fronte sulla Tav nella polemica infinita con gli alleati di governo del M5S. Questa volta il casus-belli è rappresentato dalle due notti consecutive di scontri e proteste a Chiomonte, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha auspicato “controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei ...

Tav e Autostrade - Urso (FdI) e Ferro (FI) contro Toninelli : “Torni a fare l’assicuratore”. “Vi piacerebbe” : Durante il Question Time in Senato, le risposte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, su Tav e la revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia poste da Adolfo Urso di Fratelli d’Italia e Massimo Ferro di Forza Italia provocano reazioni stizzite degli interroganti. “Il suo è il Ministero contro le infrastrutture. Lo lasci”. “Vi piacerebbe” si lascia sfuggire Toninelli, che aveva appena terminato ...

Marco Ponti : "Toninelli come il Pd - la mia analisi sulla Tav mai applicata" : “Le nostre analisi costi-benefici sono state usate per fini politici, ma appare evidente che non saranno mai applicate”. A denunciarlo è Marco Ponti, il docente del Politecnico di Milano che ha redatto l’analisi sulla Tav Torino-Lione commissionata dal governo.In un’intervista al Corriere della sera, Ponti ha criticato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che a suo dire “si è rivelato identico ...

Tav - Danilo Toninelli : "Non c'è nessun bando". Viene smentito subito da tutti : Un Danilo Toninelli come spesso accade in confusione totale sulla Tav. Tutto nasce dalle parole di Iveta Radicova, coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, che a margine di un convegno all'Unione industriale di Torino ha spiegato: "Il risultato dell'appuntamento di ieri a Parigi è chiaro: il proget

Tav : Toninelli - 'in Veneto non è mai stata bloccata' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "La Tav in Veneto non è mai stata bloccata”. Lo ha assicurato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli, oggi a Ponte della Priula, in comune di Susegana. “Lo voglio ribadire con la totale sincerità. Non è mai stata bloccata semplicemente perch