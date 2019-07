Tav | nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze Salvini | “Serve un ‘sì’ alla

Il M5S è di nuovo alle strette per la Tav : Entro venerdì il governo dovrà far sapere alla Commissione Europea cosa intende fare con la linea ferroviaria Torino-Lione, oppure rischiare di perdere i finanziamenti

Giovane donna mentre starnutisce si rompe il collo - dopo un po’ di tempo accade di nuovo ma questa volta sTava ridendo : Una ragazza australiana, Monique Jeffrey, ha vissuto due momenti molto dolorosi nella sua vita, si è rotta il collo per ben due volte. La prima mentre stava starnutendo la seconda mente stava ridendo. La poverina la prima volta era a letto, stava al computer e ha iniziato a starnutire. Non sono stati starnuti normali ma, così violenti, da farle rompere il collo. Infatti ha riportato la frattura della vertebra C1 e C2.. I medici l’hanno ...

Villareal - Albiol : “Mi hanno voluto a tutti i costi! A Napoli sTavo bene - ma essere di nuovo a casa mia ha inciso moltissimo…” : Prime parole di Albiol da giocatore del Villareal Le dichiarazioni di Raul Albiol in conferenza stampa di presentazione al Villarreal: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villarreal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. – poi sottolinea – Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato ...

Calciomercato Fiorentina - nome nuovo per il centrocampo : si punta Luiz GusTavo : nuovo nome per la Fiorentina. I viola, con l’arrivo dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, hanno ambizioni importanti. Sul mercato proveranno a dire la loro, cercando di trattenere i pezzi pregiati e sferrando qualche colpaccio. Come riferisce il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo‘, i viola sarebbero sulle tracce di Luiz Gustavo. il centrocampista 31enne dell’Olimpique Marsiglia, ex Bayern ...

Carlin Dunne - morto il pilota 36enne. A poche centinaia di metri dal traguardo - sTava per fare un nuovo record del Pikes Peak : morto a poche centinaia di metri dal traguardo. Il pilota Carlin Dunne si è schiantato a un terzo di miglio dalla bandiera a scacchi della celebre gara in quota del Pikes Peak in Colorado. Inutili i soccorsi immediati, il pilota del Ducati Team Spider Grips, 36 anni, originario di Santa Barbara, è morto sul colpo. In sella alla Ducati Streetfighter V4 Prototype, Dunne stava probabilmente per battere un nuovo record del percorso, dopo essere ...

Basket : Christos STavropoulos sarà il nuovo General Manager dell’Olimpia Milano : Continua a prendere forma la nuova Olimpia Milano di Ettore Messina. La società milanese ha scelto Christos Stavropoulos come nuovo General Manager, una figura che ha ricoperto per quasi vent’anni all’Olympiacos. Un profilo europeo dunque molto importante per una Milano, che vuole ripartire dopo le delusioni di questa stagione con un progetto ambizioso non solo in campionato, ma anche in Eurolega. Stavropoulos è stato un punto di ...

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM e STEFFY di nuovo insieme? BILL sTavolta… : Lontano dalla storyline del momento, lontano dall’interesse degli sceneggiatori: negli ultimi anni, gli autori di Beautiful ci hanno sempre più abituato a concentrarci su un’unica trama principale che, in alcuni frangenti, monopolizza la narrazione e lascia poco spazio per altro. Così, se un personaggio non è direttamente coinvolto, si vede poco in scena oppure viene inserito nella storyline in questione e, in qualche modo, la sua ...

Un nuovo modo di vedere la Tavola periodica : (immagine: Guillermo Restrepo, Mpi for Mathematics in the Sciences) A 150 anni dalla sua formulazione, la tavola periodica degli elementi non è certo una realtà statica. Le nuove scoperte continuano a ampliarla e in tanti propongono forme alternative di organizzazione. Gli ultimi a farlo sono i matematici dell’Istituto Max Planck di Lipsia, che nel loro lavoro, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, ...

Scuola - oggi nuovo confronto Miur-sindacati : ecco quali saranno gli argomenti sul Tavolo : nuovo confronto tra Miur e sindacati quello in programma oggi, mercoledì 29 maggio. L’incontro è stato richiesto dalle parti sociali in quanto occorre definire urgentemente alcune questioni come quella relativa ai pensionamenti. Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a prorogare da sabato scorso, 25 maggio, sino ad oggi l’inserimento al SIDI dei dati disponibili per la costituzione degli organici di diritto. Si tratta di un ...

Regionali Piemonte - il nuovo presidente Cirio : “Tav è imprescindibile. Il risultato rafforza la realizzazione” : “La Tav è imprescindibile”. Da Torino, il neo presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ribadisce l’importanza della grande opera Torino-Lione e ringrazia gli alleati della Lega e di Fratelli d’Italia: “Il centrodestra unito vince ed è coerente perchè la pensiamo allo stesso modo. Non sono preoccupato del buon risultato leghista, perchè mi preoccupo quando vanno bene i miei avversari e non i miei alleati”. ...