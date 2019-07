Tav | l’esperto “dissidente” Coppola licenziato da Toninelli Aveva contestato la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Pierluigi, il professore “dissidente” che firmò una contro-relazione favorevole alla Tav, non collabora più con la Struttura tecnica di missione che era stata incaricata dal ministero delle Infrastrutture di studiare costi e benefici dell’opera. La conclusione del contratto a far data dal 15 luglio gli è stata comunicata con una mail firmata dal ministro Danilo. Come motivazione, il messaggio inviato via pec cita la “violazione della riservatezza” di cui il docente si sarebbe reso colpevole rilasciando interviste non autorizzate. In particolare, secondo quanto riporta Il Messaggero che ha anticipato la notizia, aviene contestata “la violazione di un comma di un decreto ministeriale che regola il comportamento dei consulenti nei rapporti con il pubblico che non devono rilasciare dichiarazioni offensive nei confronti ...

