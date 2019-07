Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma, 22 lug. (AdnKronos) – “Licenziare un professore universitario per avere espresso le sue idee è nello stile dei regimi autoritari: competenza e indipendenza non sono evidentemente tollerati dal governo”. Lo scrive in un tweet il capogruppo dem alla Camera Graziano, commentando il licenziamento, da parte del Mit, di Pierluigi, uno degli esperti della commissione per l’analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dall’esito negativo della valutazione.L'articolo Tav:, ‘controdaautoritario’ CalcioWeb.

graziano_delrio : Licenziare un professore universitario per avere espresso le sue idee è nello stile dei regimi autoritari: competen… - TV7Benevento : Tav: Delrio, 'contro Coppola epurazione da regime autoritario'... - Annamaria8343 : RT @Deputatipd: Licenziare un professore universitario per avere espresso le sue idee è nello stile dei regimi autoritari. Competenza e ind… -