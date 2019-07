Tav | Carfagna | ‘politica non ammicchi a estremisti incappucciati’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma, 22 lug. (AdnKronos) – ‘Nessuna forza politica, soprattutto se ha responsabilità di governo, può permettersi ambiguità nei confronti diincappucciati che compiono atti violenti. Giudico pericolosi e irresponsabili quegli esponenti dell’attuale maggioranza che ammiccano agli aggressori di uomini e donne in divisa, come è successo anche recentemente in occasione degli incidenti ai cantieri per la linea Tav”. è l’allarme lanciato da Mara, vicepresidente della Camera e coordinatrice di Forza Italia, dopo la visita in ospedale a Mario Palleschi, il carabiniere ferito venerdì scorso a Terni.‘Forza Italia è da sempre al fianco delle forze dell’ordine. Quando torneremo al governo faremo di tutto per proteggere il loro lavoro e le infrastrutture di questo Paese, che rappresentano un bene al servizio dello sviluppo e di ...

