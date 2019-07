Tastiera gaming | le migliori da comprare

MSI Vigor GK60 è una Tastiera da gaming adatta a chi lavora tanto e gioca poco : Chi è alla ricerca di una nuova tastiera probabilmente sa già che i modelli con tasti meccanici sono da sempre i migliori. In quest’ambito il modello MSI Vigor GK60 nasce per i videogiocatori, ma è compatto e versatile, e per motivi che vedremo più avanti si presta come potenziale scelta per chi usa il computer per digitare lunghi testi. Componenti chiave sono i tasti con switch Cherry MX Red e una buona qualità costruttiva complessiva. ...

