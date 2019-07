Stupro Cristiano Ronaldo | cadono le accuse | la vicenda Mayorga si chiude definitivamente

Cristiano Ronaldo non sarà processato per Stupro : Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo non dovrà affrontare le accuse per un presunto stupro di 10 anni fa in un hotel a Las Vegas, negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il procuratore in una nota. “Sulla base della revisione delle informazioni presentate, le accuse di abuso sessuale contro Cristiano Ronaldo non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio”, afferma il testo. Ad accusarlo di stupro era stata ...

L’Equipe : “Caso Stupro - invito a comparire per Cristiano Ronaldo” : Altro che denuncia ritirata. Cristiano ha ricevuto un invito a comparire dalla giustizia americana per l’accusa di stupro nei suoi confronti, accusa presentata dalla oggi 35enne Kathryn Mayorga. L’atto gli è stato formalizzato, gli avvocati della Mayorga hanno finalmente trovato l’indirizzo torinese del portoghese. La notizia – riportata anche da L’Equipe – è stata data da France Press e da numerosi media ...

L’accusa di Stupro contro Cristiano Ronaldo non è stata ritirata : Non è andata come ha scritto Bloomberg: l'indagine è aperta e la causa è stata solo trasferita a un tribunale federale

Cristiano Ronaldo - Katheryn Mayorga ritira le accuse di Stupro a Las Vegas : Voluntary dismissal, ritiro volontario delle accuse. Secondo quanto riporta il sito di Bloomberg non ci sarebbero più le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Katheryn Mayorga, l’insegnante, che lo scorso autunno aveva sporto denuncia per violenza nei confronti di CR7, avrebbe ritirato volontariamente le accuse. La donna avrebbe firmato il documento che dichiara la rinuncia alle accuse già il mese scorso alla corte statale ...

