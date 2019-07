Sto Tutto Fusion è il nuovo album di Ciccio Merolla | un mix di ritmo | spiritualità e

“Prima l’ictus poi tutto il reSto”. Sharon Stone svela il suo dramma finora sconosciuto : “Sono stata dimenticata”. Parole forti quelle dell’amatissima attrice che ha raccontato quanto sia stata dura tornare in pista dopo l’ictus che l’ha colpita. Con Variety l’attrice Sharon Stone si è aperta e ha parlato di tutta la sofferenza e della fatica fatta dopo la malattia. Era il 2001 e l’attrice di “Basic Instinct” e “Casino” ebbe un ictus, seguito, nel 2004, da un infarto. In quel periodo Sharon Stone era ...

Sharon Stone : “Dopo l’ictus ho perso tutto. Come Lady Diana - sono stata dimenticata” : "La gente mi trattava in maniera brutalmente cattiva": così la diva ricorda il durissimo periodo vissuto dopo l'emorragia cerebrale che l'ha quasi uccisa. Le colleghe di Hollywood la lasciarono sola, il marito divorziò e perse la custodia del figlio: oggi lotta per sensibilizzare il pubblico sulle malattie al cervello che colpiscono soprattutto le donne.Continua a leggere

Il finale di Big Little Lies 2 incorona Renata e rilancia tutto il reSto : mai più bugie per le 5 di Monterey? : Il finale di Big Little Lies 2 è andato in scena negli Usa chiudendo i conti con le 5 di Monterey e le loro bugie. Quello che è successo nel finale della prima stagione a Perry ha rischiato davvero di mandare in tilt la vita di Celeste e delle sue amiche almeno fino a che, in quest'ultimo episodio, hanno deciso di prendere in mano tutto e optare per qualcosa di diverso. Al grido di "mai più bugie", il finale di Big Little Lies 2 ci regala una ...

Roma - tutto come previSto : visite mediche per Veretout e Diawara : tutto come previsto in casa Roma, che inizia a puntellare il centrocampo. Oggi le visite mediche di Veretout e Diawara, i due nuovi arrivi in casa giallorossa. Jordan Veretout si è presentato puntuale a Villa Stuart. Il centrocampista arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a un milione e il riscatto obbligatorio fissato a 16, più altri 2 legati ai bonus. Amadou Diawara, invece, è stato ufficializzato già da un ...

World Pasta Day 2019 - come sarà la pasta del futuro? Lanciata la kermesse “Al Dente” : per 7 giorni menù speciali nei riStoranti di tutto il mondo [FOTO] : In occasione del World pasta Day 2019, i pastai italiani tornano a celebrare l’unicità della pasta e dello stile di vita italiano con “Al Dente”, kermesse che coinvolge i migliori chef italiani e internazionali. Per 7 giorni, dal 18 al 25 ottobre, nei menù dei ristoranti che aderiranno all’iniziativa una ricetta ispirata al tema di questa edizione: #pasta2050. Il 25 ottobre, un social pasta party unirà il mondo in una spaghettata virtuale. ...

Voragine nel Napoletano - il camion sprofonda ancora : «Qui crolla tutto - fate preSto» : «Qui crolla tutto: fate presto»: è l?appello drammatico che a Casoria i residenti della zona di San Mauro lanciano all?amministrazione comunale a distanza di oltre due...

Manifest/ Anticipazioni 17 luglio 2019 : 'Tutto appoSto e niente in ordine' - la trama : Manifest, Anticipazioni del 17 luglio 2019, in prima Tv su Canale 5. Cal guida Ben e Michaela verso il rifugio segreto in cui si trovano i prigionieri.

Mangia tutto quello che trova! I medici gli estraggono rasoi e cacciaviti dallo Stomaco : I medici hanno rimosso 33 oggetti, tra cui rasoi e coltelli, dallo stomaco di un uomo indiano. Yogesh Thakur, 30 anni, è stato ricoverato in ospedale il 14 luglio dopo aver lamentato un “forte dolore alla pancia”. Come si legge sul Daily Mail, sua madre, Kusma Thakur, ha detto agli specialisti che suo figlio “Mangia tutto quello che trova”, inducendoli ad effettuare una radiografia. I dottori sono rimasti sbalorditi nel trovare anche un ...

Louis CK non è cambiato : è cambiato tutto il reSto : (foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Bob Woodruff Foundation) Qualche settimana fa, parlando con un amico – un amico che ha seguito da appassionato l’evoluzione della stand-up comedy – dell’imminente evento dell’estate milanese in programma al Teatro Nuovo, ossia la prima data italiana di Louis Székely, in arte Louis CK, il comico che ha cambiato la comicità, gli ho sentito dire “da vecchio enorme fan, ora lo trovo un ...

Perché l’Inter vuole cancellare Icardi dalla sua Storia? Davvero tutto queSto per Wanda? : Addio fascia di capitano Vittorio Macioce sul Giornale ripercorre la trama della telenovela tra Icardi e l’Inter alla ricerca delle eventuali responsabilità dell’attaccante argentino. Il giornalista parte dall’ultimo gol in nerazzurro prima di Natale, un cucchiaio su rigore. Da lì in poi comincia la trama che ha portato Mauro a lasciare il ritiro di Lugano e a continuare delle vacanze forzato sul lago di Como in attesa di una ...

Nearco in radio e nei digital Store con il nuovo singolo “Tutto o niente” : ALL MUSIC NEWS Nearco in radio e nei digital store con il nuovo singolo “Tutto o niente” “Tutto O niente” è il titolo del nuovo singolo di Nearco, un brano che concilia sorprendentemente l’anima rock dell’artista emiliano, con sonorità spiccatamente elettroniche e dance, impreziosite dalla voce straordinaria della giovane co-autrice TIARA, al secolo Chiara Mendo, che vanta un illustre passato di campionessa italiana di tennis under ...