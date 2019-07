Stefano e Belen sempre più innamorati | Il disegno dell’Amore

Stefano De Martino - Belen fa una confessione e stupisce con una foto : Belen Rodriguez fa una confessione inaspettata su Stefano De Martino Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono inseparabili. La crisi e la rottura tra i due sembra un ricordo lontano anni luce, dimenticato nella memoria. I due conduttori sono ritornati a brillare e sui social traspare chiara come l’acqua la loro felicità. In questi giorni Belen e Stefano stanno trascorrendo dei momenti di relax a Ibiza con il figlio Santiago e gli amici. ...

Stefano non si contiene e morde il lato b di Belen - : Ludovica Marchese Belen riprende Stefano mentre è assopito sul suo lato b scultoreo, ma la tentazione è tropo forte e Stefano non perde l’occasione di darle un morsetto affettuoso Dopo il tanto atteso riavvicinamento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno godendo una vacanza super romantica, condividendo con i follower ogni istante della loro estate piena d’amore, di sorrisi e di spensieratezza. Una complicità che la coppia ...

Santiago - la barca da 280.000 euro di Belen e Stefano De Martino - : Francesca Galici Quando fanno una cosa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono abituati a farla bene, per questo motivo hanno scelto di acqistare un'imbarcazione extra lusso della tradizione campana per suggellare il loro ritorno di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno presentato la loro nuova imbarcazione sui social solo pochi giorni fa. Il Santiago (è così che si chiama) ha stupito tutti per la sua eleganza e ...

Belen è una donna che abbaglia - lo afferma il marito Stefano De Martino : Stefano De Martino, sempre più preso dalla moglie Belen, ormai tornati insieme più uniti che mai Stefano De Martino si gode la sua estate d’amore. Con Belen ha ritrovato armonia e passione e messo la primo posto la famiglia. Insieme alla showgirl argentina 34enne sarà protagonista anche in tv: in coppia condurranno la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale di Castrocaro, … Continue reading Belen è una donna che abbaglia, lo afferma ...

Dopo la tv arrivano le nozze? Belen e Stefano De Martino - mini luna di miele a Ibiza : Continuano le vacanze a Ibiza per Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Dopo una lunga separazione, in cui Belen ha fatto coppia col pilota Gp Andrea Iannone, i due sembrano davvero aver ritrovato l’amore di un tempo. Presto assieme anche in tv, la coppia si gode una mini luna di miele sull’isola delle Baleari.\\ Stefano e Belen hanno scelto la stessa meta dello scorso anno, in cui però erano ancora separati. Oggi alloggiano a Santa Gertrudis, ...

