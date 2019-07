Stefano De Martino | passione irrefrenabile | davanti al lato B di Belen non si contiene

Belen Rodriguez - Stefano De Martino e Santiago : il ritratto di famiglia fa impazzire i fan : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...

Stefano De Martino - Belen fa una confessione e stupisce con una foto : Belen Rodriguez fa una confessione inaspettata su Stefano De Martino Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono inseparabili. La crisi e la rottura tra i due sembra un ricordo lontano anni luce, dimenticato nella memoria. I due conduttori sono ritornati a brillare e sui social traspare chiara come l’acqua la loro felicità. In questi giorni Belen e Stefano stanno trascorrendo dei momenti di relax a Ibiza con il figlio Santiago e gli amici. ...

Belen Rodriguez - Stefano De Martino e Santiago : il ritratto di famiglia fa impazzire i fan : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...

Belen - Stefano De Martino e Santiago : il ritratto di famiglia fa impazzire i fan : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...

Belen Rodriguez - il ritratto di famiglia con Stefano De Martino e Santiago fa impazzire i fan : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...

Belen Rodriguez - ritratto di famiglia con Stefano De Martino e Santiago : fan impazziti - ma c'è chi chiede qualcosa : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...

Santiago - la barca da 280.000 euro di Belen e Stefano De Martino - : Francesca Galici Quando fanno una cosa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono abituati a farla bene, per questo motivo hanno scelto di acqistare un'imbarcazione extra lusso della tradizione campana per suggellare il loro ritorno di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno presentato la loro nuova imbarcazione sui social solo pochi giorni fa. Il Santiago (è così che si chiama) ha stupito tutti per la sua eleganza e ...

Stefano De Martino ammette : “Ad Amici mi stavano cacciando. È stata Maria De Filippi a fermarli” : Stefano De Martino si sta godendo l’estate in vacanza con Belen Rodriguez, di cui è di nuovo innamoratissimo, e il figlio Santiago ma in un’intervista al settimanale Oggi è tornato con la mente indietro nel tempo, agli esordi nel talent di Maria De Filippi, “Amici“, rivelando che all’epoca nessuno lo volle tranne appunto Maria. “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei li ha fermati ...

Amici - la confessione di Stefano De Martino : "Umiliato e cacciato dai professori. E Maria De Filippi..." : Ora, soprattutto dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, per Stefano De Martino va tutto a gonfie vele. Anche da un punto di vista lavorativo le cose sono più che ok, la carriera da conduttore televisivo è zeppa di appuntamenti imminenti. Ma non è sempre stato così facile, ovviamente. E ora,

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : hanno acquistato uno yacht di nome Santiago! Guarda le foto : E’ senza alcun dubbio l’estate più bella degli ultimi anni per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme qualche mese fa dopo una lunga separazione. Tra loro è riscoppiata la passione e quest’anno... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino: hanno acquistato uno yacht di nome Santiago! Guarda le foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen è una donna che abbaglia - lo afferma il marito Stefano De Martino : Stefano De Martino, sempre più preso dalla moglie Belen, ormai tornati insieme più uniti che mai Stefano De Martino si gode la sua estate d’amore. Con Belen ha ritrovato armonia e passione e messo la primo posto la famiglia. Insieme alla showgirl argentina 34enne sarà protagonista anche in tv: in coppia condurranno la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale di Castrocaro, … Continue reading Belen è una donna che abbaglia, lo afferma ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : una barca extralusso come 'pegno' d'amore : Continuano le vacanze d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: rientrati da Ibiza per impegni di lavoro, i ritrovati coniugi si sono concessi una giornata di totale relax a Capri a bordo della loro nuova barca. Si chiama 'Santiago' lo yatch extralusso che la coppia si è regalata in questi giorni: sui profili Instagram dell'argentina e del ballerino infatti, è possibile vedere molti momenti che hanno condiviso al largo, dai baci a favor ...

Dopo la tv arrivano le nozze? Belen e Stefano De Martino - mini luna di miele a Ibiza : Continuano le vacanze a Ibiza per Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Dopo una lunga separazione, in cui Belen ha fatto coppia col pilota Gp Andrea Iannone, i due sembrano davvero aver ritrovato l’amore di un tempo. Presto assieme anche in tv, la coppia si gode una mini luna di miele sull’isola delle Baleari.\\ Stefano e Belen hanno scelto la stessa meta dello scorso anno, in cui però erano ancora separati. Oggi alloggiano a Santa Gertrudis, ...

Stefano De Martino : "Ad Amici nessuno dei professori mi voleva ai casting" - : Marina Lanzone Al settimanale Oggi, l'ex ballerino ha raccontato di come è iniziata la sua carriera all'interno del talent show di Canale 5. Se non ci fosse stata Maria De Filippi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile È un periodo d’oro per Stefano De Martino, da poco ritornato con Belen Rodriguez, sua moglie e madre del piccolo Santiago. La sua vita sentimentale va finalmente a gonfie vele e presto potrà rinnovare la sua ...