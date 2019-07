Stato-mafia, Mannino assolto in appello

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'di Palermo hal'ex ministro Dc Calogerodall'accusa di minaccia a Corpo politico dello. Era imputato nel processo stralcio sulla trattativa. L'accusa ne aveva chiesto la condanna a 9 anni. "Oggi parlano la sentenza che conferma l'assoluzione e le assoluzioni in tutti gli altri processi in cui sonotrascinato in questi anni",ha detto l' ex ministro Dc, che non era presente ma ha appreso il vedetto dal suo legale.(Di lunedì 22 luglio 2019)