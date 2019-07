SSC Napoli | abbonamenti tutti i vantaggi e benefit per gli abbonati! I dettagli

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha venduto al Benfica : clausola da 100 milioni! I dettagli : Vinicius Moraes è un nuovo giocatore del Benfica Adesso è UFFICIALE Vinicius Moraes è un nuovo giocatore del Benfica, l’attaccante brasiliano ha un contratto fino al 2024. L’annuncio sul sito UFFICIALE della società lusitana: “Il contratto stipulato con l’ex calciatore del Napoli, per il quale sono stati versati 17 milioni di euro, include una clausola il cui valore è di 100 milioni di euro. Vinicius ha poi ...

SSC Napoli - Formisano annuncia : “Vogliamo riempire il San Paolo : prezzi molto bassi! Sarà una campagna abbonamenti da fuochi d’artificio…” : campagna abbonamento Napoli 2019-2020 A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la campagna abbonamenti 2019-2020: “RitiroDimaro? Come sempre c’è una quantità enorme di tifosi, sentiamo il tifo e l’affetto molto vicini ed i calciatori si rilassano tra foto ed autografi. Proviamo sempre a stare vicini al territorio, non ...

VIDEO – Tweet della SSC Napoli : “Il sogno del tifoso Massimo - l’incontro con Ghoulam…” : L’incontro tra il tifoso Massimo e Ghoulam Questo il Tweet della SSC Napoli: “Il sogno di Massimo era farsi autografare la maglia da @GhoulamFaouzi. Faouzi non si è fatto attendere e, qualche “Tweet” dopo, il sogno si è avverato! Ecco il VIDEO dell’incontro tra i due!” Leggi anche Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla ...

Il Genoa vuole Rog : nuovi contatti con la SSC Napoli : nuovi contatti tra SSC Napoli ed il Genoa per Rog I rossoblù vogliono Rog centrocampista croato del Napoli, reduce dai sei mesi in prestito al Siviglia. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport , rivela che nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti. La trattativa per il croato classe 1995 sta entrando nel vivo, intanto il giocatore è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a ...

VIDEO – Il saluto della SSC Napoli ad Albiol con immagini emozionanti : “Grazie - Raul!” : Il Napoli saluta Albiol con un bellissimo VIDEO La SSC Napoli saluta Albiol con un VIDEO dei suoi migliori momenti: una serie di immagini belle, emozionanti. Di seguito il VIDEO Leggi anche UFFICIALE – Raul Albiol è un nuovo difensore del Villareal. Il comunicato. Il saluto della SSC Napoli Potrebbe interessare anche Albiol saluta Napoli: “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa, porterò tutti nel cuore! Sei anni ...

UFFICIALE – Raul Albiol è un nuovo difensore del Villareal. Il comunicato. Il saluto della SSC Napoli : Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villareal. I dettagli dell’affare Il difensore Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Iascia il Napoli dopo sei anni in cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha totalizzato 236 presenze, 6 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Il Villarreal paga la clausola rescissoria al Napoli di 4 milioni di euro. Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol ...

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha ceduto ufficialmente : nuova avventura col PogoÅ Szczecin : Igor Lasiki andrà in Polonia al Szczecin Igor Lasicki ex attaccante del vivaio azzurro ha annunciato sul proprio account Instagram la sua nuova avventura. Il difensore polacco, è tornato in Polonia ed è un nuovo giocatore del PogoÅ Szczecin. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo, per lui contratto di tre anni con il nuovo club, questo il tweet della società: Leggi anche AS: James Rodriguez-Napoli, l’affare potrebbe ...

CdS – SSC Napoli - novità nello staff sanitario dopo l’addio del dott. De Nicola : Da ieri (1 luglio, ndr) il dottor Alfonso non è più il responsabile dello staff medico del Napoli. Il Corriere dello Sport fa sapere che il nuovo responsabile dell’equipe medica sarà il dottor Raffaele Canonico, da anni al fianco di De Nicola e del dottor Enrico D’Andrea. Accanto a loro ci sarà un’altra figura, il dottor Gennaro De Luca, in arrivo dalla Primavera. Dal settore giovanile arriverà anche Francesco ...

Il Mattino - Rodriguez a Capri per firmare – Secca smentita della SSC Napoli : La SSC Napoli smentisce la notizia su James Rodriguez Calciomercato Napoli – James Rodriguez a Capri? L’edizione online del Mattino aveva lanciato un’agenzia di Adnkronos riguardo un incontro in queste ore di Rodriguez, il suo agente Jorge Mendes, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Chiavelli per firmare il contratto col Napoli. Adesso è arrivata la Secca smentita da parte della SSC Napoli attraverso i canali del ...

VIDEO – Malfitano attacca la SSC Napoli : “Il Tweet? Sono a un livello misero - non sanno comunicare! C’è un carro che diffonde stronz*te…” : Malfitano aspro commentato al Tweet del Napoli Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervento nel corso di Fuorigioco su Julie Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle possibili cessioni del Napoli e a tale proposito ha sottolineato il suo risentimento in seguito al Tweet del club azzurro che smentiva quanto riportato dal suo giornale su Insigne ed Allan. Queste le parole del giornalista: “Da mesi si sente ...

UFFICIALE – La SSC Napoli ha deciso di non riscattarlo - non è più un giocatore azzurro : Il Napoli non riscatta Roberto Insigne che rimane al Benevento Roberto non è più un calciatore di proprietà del Napoli. Il Benevento lo aveva preso dal Napoli, che però vantava ancora un diritto di contro-riscatto sul calciatore partenopeo. La società giallorossa ha comunicato sui propri canali ufficiali, che la società Napoli non ha usato il diritto di recompra, che di fatto è scaduto. Leggi anche Il Roma – Caso Albiol strane nuove ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

Ufficiale – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli : Napoli-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il comune con un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello ...

Tweet sbagliato della SSC Napoli – La risposta del web non si fa attendere – FOTO : La SSC Napoli ha annunciato il ritiro di Dimaro con il consueto Tweet. Purtroppo nel Tweet è stato scritto giugno anziché luglio ed il popolo dei social non è stato per nulla clemente esibendosi in fulgidi esempi di ironia partenopea. Il Tweet sbagliato è stato subito “punito” dagli utenti di Twitter Continua a leggere su ForzAzzurri: Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana Calciomercato Napoli, in ...