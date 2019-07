Sportitalia | boom di ascolti | 2 | 5 mln per Juventus-Tottenham

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 22 luglio 2019)ICC – La International Champions Cup è già entrata nel vivo, grazie alle prime sfide che hanno visto protagoniste le squadre italiane. Nel weekend, infatti, sono scese in campo Inter e– al debutto, contro Manchester United e–, così come la Fiorentina, che ha giocato la sua seconda partita contro … L'articolodi: 2,5 mln per

CalcioFinanza : #Sportitalia, boom di ascolti: 2,5 milioni per #JuventusTottenham - DigiTalkPR : 21 luglio La prima tv di Canale 5 batte Liotti. Boom SportItalia con la Juve Il day time sportivo in tv, nella gio… -